Rivais reagem à estreia de Fernando Diniz no Corinthians: 'Vão ver'

O Corinthians venceu o Platense por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (9), em jogo que marcou a estreia de Fernando Diniz no comando técnico do Timão. Após a partida válida pela fase de grupos da Libertadores, torcedores de clubes rivais reagiram ao primeiro jogo do técnico alvinegro.

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Anunciado na segunda-feira (6) e apresentado na terça (7), o treinador teve apenas dois dias de trabalho antes de ir à beira do campo e ver o Corinthians estrear com vitória, com gols de Kayke (aposta do treinador entre os titulares) e Yuri Alberto.

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Nas redes sociais, o resultado positivo de Fernando Diniz no Corinthians gerou muitas reações de torcedores rivais. Como é clássico no futebol, muitos debocharam, mas teve quem destacasse o desempenho do Timão. Veja os comentários abaixo:

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Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Veja reação dos rivais

Como foi o jogo do Corinthians

Dono da casa, o Platense começou a partida com mais posse de bola e buscando o gol com mais frequência do que o Corinthians. Aos seis minutos, Amarfil tentou um chute quase do meio-campo para encobrir Hugo Souza, mas mandou para fora.

O Corinthians teve grande chance já nos acréscimos, quando Rodrigo Garro deu um bonito passe para Yuri Alberto, que invadiu a área e finalizou, mas acabou entregando a bola nas mãos do goleiro Borgogno.

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Em cinco minutos do segundo tempo, o Corinthians conseguiu o que levou quase toda a primeira etapa para produzir: finalizar com perigo. Breno Bidon recebeu próximo à área e arriscou um chute forte, mas mandou para fora.

O gol do Corinthians saiu aos sete minutos. André tocou de cabeça para Yuri Alberto, que rolou para Garro. Com muita classe, o meia deixou Kayke, uma das apostas de Fernando Diniz, na cara do gol para tocar na saída do goleiro e abrir o placar.

O segundo gol do Timão saiu aos 24 minutos, quando Rodrigo Garro voltou a encontrar Yuri Alberto. Livre dentro da área, o atacante finalizou para o gol e ampliou a vantagem.

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