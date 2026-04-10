Garro comemora desempenho e projeta o Corinthians na Libertadores: 'É só o começo'

Rodrigo Garro foi um dos grandes destaques do Corinthians na vitória por 2 a 0 em cima do Platense, na noite de quinta, pela estreia na Libertadores. O camisa 8 vinha de um jejum de mais de um mês sem participações em gols e distribuiu duas assistências diante do time argentino.

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Após a partida, o meia comemorou o desempenho em campo vê o fim do jejum de vitórias como um recomeço pro elenco. Garro também destacou que o duelo é só começo da caminhada do Corinthians na competição e o peso que o clube tem no torneio.

- Estou feliz, mas consciente do momento que a gente estava vivendo. Com essa vitória, respiramos e voltamos a acreditar. Isso que é Corinthians. Hoje, mais uma vez, demonstramos que isso é o Corinthians nessa competição. O sonho de todo corintiano é esse torneio. É só o começo. Agora é descansar, temos um jogo muito importante para terminar de virar essa chave e retomar no Brasileiro, que estamos precisando - destacou Garro.

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Agora, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A 16ª posição obriga o Timão a voltar a vencer no campeonato para evitar a zona do rebaixamento. No domingo, a equipe tem um clássico diante do Palmeiras na Neo Química Arena e Garro afirmou que o elenco está preparado para a "guerra" dentro de campo.

- A gente vai descansar, foi muito desgastante. Temos dois dias para recuperar, escutar o que fizemos bem, o que fizemos errado, para seguir melhorando. Domingo é um jogo que temos que ganhar, não tem outro resultado. E estamos preparados para essa guerra, como fala a torcida - completou Garro.

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Garro elogiado por Diniz

Fernando Diniz não poupou elogios ao meio-campista após a partida. O treinador corintiano já havia falado em sua apresentação no Corinthians sobre a necessidade de recuperar os bons desempenhos do argentino com a camisa do Timão e o diferencial técnico que ele tem quando entra em campo. Logo em seguida do duelo com o Platense, o técnico voltou a destacar a qualidade de Rodrigo Garro.

- É um talento raro que o Corinthians tem. Sei que passava por uma fase não tão brilhante, mas tem tudo para recuperar. É muito talentoso. Farei tudo o que puder para deixá-lo à vontade no jogo e inseri-lo nas ideias que penso sobre futebol. Temos tudo para ter uma ótima relação fora de campo, já conversamos, e na questão esportiva. Ele é criativo, trabalha muito. Hoje mostrou que pode voltar a render tudo aquilo que sabe - explicou Diniz.

A bola rola para Corinthians e Palmeiras às 18h30, com mando do Timão. Com dez pontos, o alvinegro é o porteiro da zona do rebaixamento, dois a mais que a Chapecoense, 17ª colocada, mas que tem dois jogos a menos. O rival lidera a competição com 25 pontos.