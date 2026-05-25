Ausência de Renato Gaúcho em coletiva repercute: 'Bizarro'

O técnico Renato Gaúcho não compareceu à coletiva de imprensa após a derrota do Vasco diante do RB Bragantino, no último domingo (24), em São Januário, pelo Brasileirão. Para a ocasião, quem ficou responsável por responder às perguntas dos jornalistas foram o jogador Thiago Mendes e o diretor de futebol Ademar Lopes.

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➡️ Torcedores mandam recado a Renato Gaúcho após derrota do Vasco: 'Vergonha'

A derrota diante da equipe paulista revoltou os torcedores do Cruz-maltino. Renato foi bastante criticado nas arquibancadas de São Januário. O técnico chegou a ser alvo de objetos jogados dentro de campo.

A ausência do comandante da equipe carioca na coletiva de imprensa viralizou e chamou a atenção dos torcedores. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Pedrinho vira alvo após derrota do Vasco para o Bragantino: 'Precisa'

Renato Gaúcho como treinador do Vasco em 2026 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Como foi Vasco x RB Bragantino?

Texto por: Fernanda Gondim

O Vasco teve muita dificuldade em todos os setores no primeiro tempo e esbarrou nas próprias limitações técnicas. Fisicamente abaixo, a equipe carioca viu o Bragantino dominar o jogo. A partir dos 40 minutos, as investidas do Red Bull cresceram, empilhando boas chances que, quase sempre, pararam nas mãos de Léo Jardim. Mas, aos 46, veio a finalização precisa de Rodriguinho para abrir o placar. O meia conduziu a bola do meio do campo até a intermediária da grande área, onde encontrou confiança, encheu o pé e acertou um chutaço no lado esquerdo do goleiro Cruz-Maltino. Perdendo por 1 a 0, a equipe de Renato Gaúcho saiu vaiada para o vestiário, com destaque para o lateral-esquerdo Lucas Piton, que recebeu um uníssono xingamento da torcida.

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O segundo tempo começou com um volume de jogo ainda maior para o Bragantino, que chegou a acertar uma bola na trave, aos 5 minutos, novamente com Rodriguinho. Poucos minutos depois, o Vasco teve a chance de empatar, mas Spinelli finalizou para fora, como já havia feito no 1° tempo. O domínio do Bragantino se manteve, justificando o segundo gol, aos 15 minutos. Isidro Pitta recebeu na pequena área e chapou para o gol. Após sofrer o segundo gol, o Vasco parecia querer reagir. Teve duas chances claras de gol na pequena área, com Spinelli e Brenner, mas ambos os atacantes desperdiçaram as finalizações. Nos minutos finais, o Bragantino recebeu um pênalti a seu favor, mas Eduardo Sasha isolou a cobrança.

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