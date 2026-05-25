Jornalista da Globo é sincero sobre trio do Flamengo: 'Bombas-relógio'

A derrota do Flamengo para o Palmeiras por 3 a 0, na noite deste sábado (23), segue repercutindo na imprensa esportiva. Depois do duelo, Luciano Mello, jornalista da Globo, foi sincero sobre um trio do elenco rubro-negro.

continua após a publicidade

Logo no começo da partida, Jorge Carrascal deu uma entrada violenta em Murilo e acabou expulso. No programa "Redação Sportv", Luciano criticou o colombiano e mais dois jogadores do Flamengo.

— O Flamengo, que é o melhor elenco da América do Sul, timaço, tem três 'bombas-relógio': Carrascal, Plata e Pulgar. Eles podem ser expulsos a qualquer momento em jogos importantes. Pulgar não foi expulso na final da Libertadores porque o juiz errou, Carrascal já foi três vezes esse ano. Não é surpreendente — pontuou o jornalista.

continua após a publicidade

➡️Felipe Melo defende jogador após Flamengo x Palmeiras: 'Pelo amor de Deus'

Carrascal em treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Assim como no início da partida contra o Palmeiras, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Paulinho em Flamengo x Palmeiras chama atenção: 'Sempre'

🤑 Aposte em gols no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.