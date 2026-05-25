O Vasco perdeu para o RB Bragantino por 3 a 0, na noite deste domingo (24), em jogo válido pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Cruz-Maltino saíram em defesa de um jogador do elenco mesmo depois do revés.

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Do goleiro ao atacante, do técnico ao presidente, não teve quem escapasse da corneta vascaína em São Januário, ou quase isso. Thiago Mendes, capitão do time, foi exaltado por torcedores do Vasco mesmo com a derrota para o RB Bragantino.

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A coletiva de imprensa depois do duelo foi comandada por Admar Lopes, diretor de futebol, e por Thiago Mendes. Renato Gaúcho foi 'preservado' do desgaste, segundo o dirigente português. A atitude levantou a moral do meia com o torcedor. Veja os comentários abaixo:

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Thiago Mendes e Ademar Lopes assumem coletiva depois de Vasco x Bragantino (Foto: Fernanda Gondim/Lance!)

Veja comentários dos torcedores

Como foi o jogo entre Vasco e Bragantino

O Vasco teve muita dificuldade em todos os setores no primeiro tempo e esbarrou nas próprias limitações técnicas. Fisicamente abaixo, a equipe carioca viu o Bragantino dominar o jogo. A partir dos 40 minutos, as investidas do Red Bull cresceram, empilhando boas chances que, quase sempre, pararam nas mãos de Léo Jardim. Mas, aos 46, veio a finalização precisa de Rodriguinho para abrir o placar. O meia conduziu a bola do meio do campo até a intermediária da grande área, onde encontrou confiança, encheu o pé e acertou um chutaço no lado esquerdo do goleiro Cruz-Maltino. Perdendo por 1x0, a equipe de Renato Gaúcho saiu vaiada para o vestiário, com destaque para o lateral-esquerdo Lucas Piton, que recebeu um uníssono xingamento da torcida.

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O segundo tempo começou com um volume de jogo ainda maior para o Bragantino contra o Vasco, que chegou a acertar uma bola na trave 5', novamente com Rodriguinho. Poucos minutos depois, o Vasco teve a chance de empatar, mas Spinelli finalizou para fora, como já havia feito no 1° tempo. O domínio do Bragantino se manteve, justificando o segundo gol, aos 15 minutos. Isidro Pitta recebeu na pequena área e chapou para o gol. Após sofrer o segundo gol do Bragantino, o Vasco parecia querer reagir. Teve duas chances claras de gol na pequena área, com Spinelli e Brenner, mas ambos os atacantes desperdiçaram as finalizações. Nos minutos finais, o Bragantino recebeu um pênalti a seu favor, mas Eduardo Sasha isolou a cobrança.

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