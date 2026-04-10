Palmeiras recorre e busca efeito suspensivo para ter Abel contra o Corinthians

O Palmeiras recorreu, nas últimas horas, da punição aplicada a Abel Ferreira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que suspendeu o treinador por oito partidas. O clube busca levar a decisão à segunda instância, além de obter efeito suspensivo até a realização de novo julgamento.

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Caso o pedido seja aceito, Abel Ferreira poderá comandar a equipe no clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a diretoria considera esta sexta-feira como decisiva para a obtenção de um posicionamento - seja favorável ou não.

Há, contudo, a remota possibilidade de que o eventual efeito suspensivo seja apreciado apenas no sábado (11). O Palmeiras considera a punição descabida e exagerada e aguarda resposta ao recurso.

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Abel Ferreira foi suspenso em razão de duas expulsões distintas, ambas em partidas do Campeonato Brasileiro. A primeira, diante do Fluminense, resultou em dois jogos de suspensão, enquanto o cartão vermelho contra o São Paulo acarretou outras seis partidas.

O profissional foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê gancho de um a seis jogos para quem adota "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

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O técnico do Palmeiras já cumpriu dois jogos de suspensão no período, o último deles na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, fora de casa, que manteve o time com folga na liderança do Campeonato Brasileiro.

Técnico Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras / by Canon)

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