Jogador do São Paulo posta foto com Arboleda e web desaprova: 'Se liga'

Após um bom período de tempo sumido, Arboleda finalmente se reapresentou ao CT da Barra Funda. A diretoria do São Paulo optou por deixar o jogador treinando em horário separado ao time principal. Maik, lateral-direito do Tricolor, que está recuperando de uma lesão, publicou uma foto com o zagueiro no centro de treinamento, e essa atitude desagradou completamente os torcedores São Paulinos.

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Apesar de ser um pedido recente da torcida, Maik não vem sendo relacionado pelo professor Roger Machado por questões técnicas e comportamentais. Anteriormente, o atleta envolveu-se em uma polêmica ao chegar "bêbado" para um treino no CT.

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Críticas à Maik em post com Arboleda no CT do São Paulo

Próximo confronto do São Paulo

O'Higgins e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (7), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será às 19h (de Brasília), no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile. A transmissão será feita pela ESPN e Disney+.m+ Clique para assistir no Disney+

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➡️Número de lesionados assusta, mas Tricolor tenta manter retrospecto positivo contra chilenos

O Tricolor lidera o grupo na Sul-Americana, com sete pontos conquistados em três partidas, e terá pela frente o vice-líder da chave, que soma seis pontos. Visando esse conforto na tabela e os desgastes do time, que perdeu três jogadores por lesão na última rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é que Roger Machado vá a campo com um time mais alternativo.

Prováveis escalações

O'Higgins

Carabalí; Faúndez, Garrido, Díaz e Pavez; Leiva, Ogaz e Sarrafiore; Rabello, González e Castillo.

São Paulo

Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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