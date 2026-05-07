Eric Faria critica Zubeldía após empate do Fluminense: 'Passou do ponto'

O Fluminense vive situação complicada na Libertadores. Na noite desta quarta-feira (6), o Tricolor das Laranjeiras empatou com o Independiente Rivadavia por 1 a 1 na Argentina e chegou a dois pontos na fase de grupos.

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No Sportv, o comentarista Eric Faria criticou o técnico Luis Zubeldía depois do resultado. O jornalista questionou a demora do argentino para mexer no time do Fluminense.

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- Ele demora muito a mexer no time. Na final do Carioca, já tinha sido assim. Ele já estava perdendo o jogo, com a derrota seria dramático. O Fluminense tomou o gol aos 20, ele só mexe aos 32. São 12 minutos. Até o gol do Kennedy, o Tricolor só tinha um gol na Libertadores, agora são dois. Poder de fogo baixíssimo. Então, você perdendo o jogo e vendo a classificação escapar, demora tanto tempo para mexer, tendo banco? Acho que ontem ele passou do ponto da demora - analisou Eric Faria.

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John Kennedy comemora gol pelo Fluminense na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Como foi o jogo entre Independiente Rivadavia e Fluminense

O primeiro tempo teve um Fluminense com muito mais controle do jogo, mas sendo pouco efetivo. O Tricolor não conseguiu traduzir o domínio da posse em chances claras. Do outro lado, o Independiente Rivadavia levou perigo ao gol brasileiro em quase todas as bolas paradas quando conquistava a oportunidade em um contra-ataque.

A segunda etapa contra o Rivadavia foi cruel com o torcedor do Fluminense. A bola aérea argentina, que já assustava, virou gol de Arce e deixou a situação tricolor complicada. O time carioca conseguiu voltar pro jogo com a entrada de John Kennedy e Soteldo. O baixinho levava vantagem na ponta e conseguiu empurrar o Independiente Rivadavia para a sua área. Em bola sobrada, John Kennedy aproveitou a chance que teve e levou a decisão para o Maracanã.

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