Comentarista compara jogadores de Botafogo e Flamengo: 'É melhor'

A Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá está chegando, e a lista final de Carlo Ancelotti será divulgada no dia 18 de maio. Enquanto há tempo, os jogadores brasileiros demonstram, em campo, quem merece vestir a camisa da Seleção Brasileira no torneio mais importante do futebol.

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Fernando Campos, comentarista da CazéTV, colocou Alex Sandro, do Flamengo, e Alex Telles, do Botafogo, em pé de comparação nesta quinta-feira (7). O lateral-esquerdo do Glorioso foi muito elogiado pelo jornalista.

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— O Alex Telles, eu acho que, para a média de lateral que a gente tem, ele está entre os melhores. É muito constante, já disputou uma Copa do Mundo, e ontem ele fez mais uma ótima partida. É um lateral muito seguro, equilibrado. Não estou dizendo que ele deveria ser convocado, mas ele devia estar na conversa. O 2026 do Alex Telles é melhor que o do Alex Sandro. Ele tem que estar na pré-lista - analisou o jornalista sobre os jogadores de Flamengo e Botafogo.

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O lateral do Flamengo é figurinha praticamente certa no álbum de Ancelotti, enquanto o do Glorioso não foi chamado ainda pelo italiano. Ambos têm história na Seleção Brasileira e experiência de sobra para agregar ao grupo.

Alex Sandro, do Flamengo, na Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

Alex Sandro, do Flamengo, estará na Copa do Mundo

As questões físicas do lateral-esquerdo são ainda mais impactantes em ano em que divide as atenções entre o Flamengo e a Seleção Brasileira. Provável titular de Carlo Ancelotti, o veterano tenta se recuperar para chegar nas melhores condições ao Mundial, com início na segunda semana de junho. Dessa forma, o controle de minutagem é importante não apenas para performar com a camisa rubro-negra.

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