Vidente aponta resultado de Independiente Medellín x Flamengo

Independiente Medellín e Flamengo vão se enfrentar, na noite desta quinta-feira (7), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Antes da bola rolar, o vidente Luiz Filho, do Canal Renascer das Cartas, apontou qual será o resultado do jogo.

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De acordo com a previsão do tarólogo, o Flamengo vai vencer o Independiente Medellín jogando na Colômbia. O Rubro lidera o grupo A do torneio com sete pontos, mesmo com um jogo a menos em relação a Estudiantes e Cusco.

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A bola vai rolar para o duelo importante às 21h30 (Brasília). Segundo o vidente, o time colombiano vai apresentar algumas instabilidades diante do Rubro-Negro. Na segunda etapa, precisando ir para cima diante da torcida, o Independiente Medellín vai oferecer espaços ao Flamengo.

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Independiente Medellín e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (7)

Ausências e retorno no Flamengo

O Flamengo ainda não contará com Lucas Paquetá e Erick Pulgar no compromisso desta semana pela Libertadores. No departamento médico, a dupla não está na lista de relacionados para o jogo contra o Independiente Medellín (COL), fora de casa, na quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília). O técnico Leonardo Jardim, por outro lado, conta com o retorno de Carrascal.

Os meias iniciaram, nesta semana, atividades no campo, mas ainda sem chances de atuar. Paquetá realiza trabalhos com a fisioterapia. Pulgar também treina com os fisioterapeutas, além de contar com o acompanhamento da preparação física.

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Nesta terça-feira pela manhã, o chileno esteve com o restante do grupo durante parte do treino no Ninho do Urubu. Recuperando-se de uma lesão no ombro direito, ele está em estágio mais avançado do tratamento.

Por outro lado, Paquetá ainda está um pouco atrás na recuperação em comparação com o companheiro. Nos próximos dias, o departamento médico do Flamengo aumentará a carga de trabalho do meia. O clube não estipulou uma data para o retorno de ambos.

Quem está de volta é Jorge Carrascal. O meia colombiano, que cumpriu suspensão no clássico com o Vasco, vem treinando normalmente e embarcou com a delegação do Flamengo para a Colômbia. Sem Arrascaeta, lesionado, ele deve ser o principal homem de criação da equipe.