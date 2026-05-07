Anúncio da FIFA sobre saída de Panini repercute entre fãs: 'Torcer'

Após quase 60 anos, a Panini deixará de produzir os álbuns da Copa do Mundo da Fifa a partir de 2031. A entidade máxima do futebol mundial chegou a um acordo com a marca concorrente Fanatics, que produzirá as figurinhas e cards colecionáveis físicos e digitais através da Topps, que pertence à marca norte-americana. O anúncio da saída da atual fornecedora causou grande repercussão nas redes, dividindo a opinião pública.

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Reação de internautas com saída da Panini

Anúncio feito pelo representante da FIFA

Em comunicado oficial, a Fifa afirmou que a Fanatics garante os direitos exclusivos, assim como a Panini mantinha, mas não detalha por quanto temo vale o contrato assinado. A empresa italiana fundada em 1961 produz as figurinhas da Copa do Mundo desde 1970 e terá o Mundial de 2030, que será disputado na Espanha, Portugal e Marrocos, como última edição do livro colecionável.

Segundo a entidade, a nova parceria com a Fanatics prevê a distribuição gratuita de US$ 150 milhões (R$ 737 milhões) em figurinhas e cards em diversas partes do mundo ao longo da parceria. Uma novidade projetada pela Fifa com a empresa é a adição de patches de camisas de jogadores, que serão inseridos em cards colecionáveis com o início da parceria.

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Gianni Infantino, presidente da Fifa, destacou a importância do novo acordo para ampliar as ações de inovação da entidade nesse mercado e afirma que a Fifa busca globalizar o engajamento dos fãs de futebol e alavancar suas receitas comerciais com a parceria com a Fanatics.

O CEO da Fanatics Collectibles, Mike Mahan, vê o acordo com a entidade máxima do futebol global como uma oportunidade de expansão de marca e aproximação com os fãs. A empresa norte-americana tem aumentado o leque de parcerias com entidades de peso do futebol internacional e se tornado mais presente no mercado da modalidade.

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