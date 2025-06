A Conmebol sorteou, no início da tarde desta segunda-feira (2), em Luque, no Paraguai, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A final da competição, marcada para o dia 29 de novembro, será realizada em confronto único em Lima, no Peru. O Flamengo, classificado em segundo lugar no Grupo C da Libertadores, irá enfrentar o Internacional nas oitavas de final. O primeiro jogo será no Maracanã. Posteriormente, o Rubro-Negro define a classificação fora de casa, em Porto Alegre, no Beira-Rio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Caso elimine o Internacional nas oitavas de final, o Flamengo terá pela frente Cerro Porteño, do Paraguai, ou Estudiantes, da Argentina. Os outros dois confrontos deste lado da chave, que definirá o adversário rubro-negro em uma hipotética semifinal, são: Fortaleza x Vélez-ARG e Peñarol-URU x Racing-ARG.

Confira algumas reações

Reencontro entre Flamengo e Internacional

O último jogo entre as equipes na competição foi justamente na Libertadores de 2019. Na ocasião, o Rubro-Negro bateu o Colorado nas quartas de final. No primeiro jogo, no Maracanã, venceu por 2 a 0. Já no compromisso de volta, no Beira-Rio, a equipe de Jorge Jesus empatou por 1 a 1 (gol de Gabigol). Posteriormente, venceu o Grêmio e, na final, o River Plate.

continua após a publicidade

➡️ Rodinei vê Flamengo com chances no Mundial e lembra final contra o Liverpool: ‘Merecíamos vencer’

Flamengo e Internacional também se enfrentaram na Libertadores de 2019 (Foto: Divulgação/Flamengo)

Confrontos das oitavas de final

Atlético Nacional (COL) x São Paulo* Fortaleza x Vélez (ARG)* Flamengo x Internacional * Universitario (PER) x Palmeiras* Libertad (PAR) x River Plate (ARG)* Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)* Peñarol (PER) x Racing (ARG)* Botafogo x LDU (EQU)*

* Times que decidem o mata-mata em casa

➡️Flamengo irá enfrentar o Internacional nas oitavas de final

Datas dos jogos

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto;

Quartas de final: 17 e 24 de setembro;

Semifinais: 22 e 29 de outubro;

Final: 29 de novembro.

Premiação da Libertadores 2025