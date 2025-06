O Flamengo, classificado em segundo lugar no Grupo C da Libertadores, irá enfrentar o Internacional nas oitavas de final. O primeiro jogo será no Maracanã. Posteriormente, o Rubro-Negro define a classificação fora de casa, em Porto Alegre, no Beira-Rio. Além disso, o sorteio nesta segunda-feira (2) também definiu o caminho do time brasileiro caso avance até a decisão da competição, que será em Lima, no Peru (palco do título de 2019).

continua após a publicidade

➡️ Sorteio Libertadores 2025: confira os confrontos das oitavas de final

O último jogo entre as equipes na competição foi justamente na Libertadores de 2019. Na ocasião, o Rubro-Negro bateu o Colorado nas quartas de final. No primeiro jogo, no Maracanã, venceu por 2 a 0. Já no compromisso de volta, no Beira-Rio, a equipe de Jorge Jesus empatou por 1 a 1 (gol de Gabigol).

Gabigol marca gol no confronto contra o Internacional na Libertadores (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Posteriormente, venceu o Grêmio e, na final, o River Plate.

➡️ Rodinei vê Flamengo com chances no Mundial e lembra final contra o Liverpool: ‘Merecíamos vencer’

Caminho do Flamengo na Libertadores

Se eliminar o Internacional nas oitavas de final, o Flamengo terá pela frente Cerro Porteño, do Paraguai, ou Estudiantes, da Argentina. Os outros dois confrontos deste lado da chave, que definirá o adversário rubro-negro em uma hipotética semifinal, são: Fortaleza x Vélez-ARG e Peñarol-URU x Racing-ARG.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Chaveamento da Libertadores (Foto: Divulgação/Libertadores)

Desempenho do Flamengo na fase de grupos

Para chegar nas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo passou sufoco na fase de grupos. Afinal, só garantiu a classificação na última rodada. A equipe de Filipe teve três vitórias, dois empates e uma derrota.

Flamengo, do técnico Filipe Luís, irá enfrentar o Internacional na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Evertton Araújo valoriza liderança do Flamengo no Brasileirão e mira Mundial de Clubes

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real