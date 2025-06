Internacional pega Flamengo nas oitavas da Libertadores

O Internacional pegou o Flamengo nas oitavas da Copa de Libertadores da América. O sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque (Paraguai), também definiu o chaveamento das fases finais e, assim, o caminho da luta pelo tricampeonato do torneio continental, um dos objetivos traçado pelo técnico Roger Machado. Como foi primeiro em seu grupo, o Colorado joga a ida será no Maracanã, e a volta no estádio Beira-Rio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

As oitavas acontecem apenas em agosto, após a disputa do Mundial de Clubes. As datas bases são as semanas dos dias 13 e 20. Um mês depois, ocorrerá as quartas de final, nas semanas os dias 17 e 24. As semifinais acontecem no final de outubro, nos dias 22 e 29. E a final, que será em Lima (Peru), está marcada para 29 de novembro.

O adversário nas oitavas

O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, não foi bem na primeira fase. No Grupo C, o Rubro Negro ficou empatado em pontos com a LDU-EQU, ambos com 11 pontos, três vitórias, dois empates e uma derrota. O time equatoriano, porém, marcou oito gols e saldo quatro. O Fla colocou seis bolas na rede e ficou com saldo três.

continua após a publicidade

Na campanha, venceu as duas do Deportivo Táchira por 1 a 0; perdeu em casa para o Central Córdoba-ARG, por 2 a 1, e empatou em 1 a 1 fora; ficou no 0 a 0 em Quito com a LDU e venceu por 2 a 0 no Maracanã.

Alan Patrick e Flamengo na abertura do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Os possíveis confrontos das outras etapas

Nas quartas de final, o Colorado pegará o vencedor do enfrentamento entre Cerro Porteño-PAR e Estudiantes-ARG. No Grupo G, o mesmo do Palmeiras, o Cerro terminou com sete pontos. Já o time de La Plata fechou a Chave A com 12 pontos.

continua após a publicidade

Dos confrontos entre Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG e Peñarol-URU x Racing-ARG sairão os adversários de quem se classificar.

Do outro lado da chave, os confrontos são: Atlético Nacional-COL x São Paulo, Botafogo x LDU-EQU, Universitario-PER x Palmeiras e Liberta-PAR x River Plate-ARG.