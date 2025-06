Palmeiras conhece adversário nas oitavas de final da Libertadores

O Palmeiras irá encarar o Universitario, do Peru, nas oitavas de final da Copa Libertadores. O sorteio dos confrontos foi realizado no início da tarde desta segunda-feira (2), em Luque, no Paraguai.

Análise: Palmeiras perde liderança no Brasileirão e expõe fragilidade em jogos decisivos

Dono da melhor campanha na fase de grupos da competição continental com 100% de aproveitamento após seis rodadas, a equipe comandada por Abel Ferreira terá a vantagem de decidir as eliminatórias no Allianz Parque.

Caso avance de fase, o Verdão irá encarar o vencedor do confronto entre Libertad, do Paraguai, e River Plate, da Argentina. O São Paulo aparece no mesmo lado da chave e pode ser o rival em uma eventual semifinal da competição continental.

A final da Copa Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, será realizada em confronto único em Lima, no Peru.

Confrontos das oitavas de final e caminho do mata-mata da Copa Libertadores 2025 (Foto: Reprodução/Internet)

Datas das eliminatórias da Libertadores

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto;

Quartas de final: 17 e 24 de setembro;

Semifinais: 22 e 29 de outubro;

Final: 29 de novembro.

Premiação da Libertadores 2025:

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória*

US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória* Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)*

US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)* Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

*Valores já conquistados pelo Palmeiras na competição

Confrontos das oitavas de final da Libertadores

Atlético Nacional (COL) x São Paulo* Fortaleza x Vélez (ARG)* Flamengo x Internacional * Universitario (PER) x Palmeiras* Libertad (PAR) x River Plate (ARG)* Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)* Peñarol (PER) x Racing (ARG)* Botafogo x LDU (EQU)*

* Times que decidem o mata-mata em casa