BBB: Craque Neto manda recado a Edílson Capetinha e faz convite inusitado

O ídolo do Corinthians, Edílson Capetinha é um dos participantes do Big Brother Brasil 2026 (BBB). O ex-jogador entrou no reality através do grupo "camarote", que é composto apenas por famosos, e vem ganhando destaque com o público. Neste domingo (18), o comentarista Craque Neto comentou sobre a participação do ex-companheiro de programa e fez um convite para ele retornar aos Donos da Bola.

Através das redes sociais, o apresentador declarou sua torcida para Edílson e pediu para o público votar à favor de Capetinha. Em seguida, Neto aproveitou a oportunidade para convidar o ex-jogador para retornar ao programa "Donos da Bola", mas admitiu que corre o risco de perder o ídolo do Corinthians para a Globo.

- O Edílson tá demais, né? Um beijo no seu coração, já estamos armando e vocês todos tem que votar para o homem ganhar. O homem tá f***: "51 é pinga". Expondo toda a vida dele particular. Edílson, quando você sair daí, volta para os Donos da Bola! O que você acha? Campeão do BBB 2026, hein Edílson… Quer voltar ou vai ficar aí na Globo? Do jeito que você está, a Globo vai te contratar. Você vai ser o campeão Edílson, estou torcendo por você - disse Craque Neto.

Hoje no BBB, Edílson Capetinha é um ídolo do futebol nacional

Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha, teve uma carreira marcada por momentos decisivos que o consagraram como ídolo de diversos clubes do futebol nacional, especialmente o Corinthians.

O ex-atacante de 55 anos teve passagens por grandes clubes do Brasil como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Fora do Brasil, "Capetinha" defendeu Benfica-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Al Ain-EAU.

Edílson foi protagonista nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1993, 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando brilhou com grandes atuações. Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002. Seu currículo inclui ainda oito títulos estaduais conquistados em clubes brasileiros.

O carisma

Após deixar os gramados em 2016, Edílson trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto", permanecendo na emissora até 2021. Sua experiência na televisão inclui também a participação no quadro "Dança dos Famosos" da TV Globo em 2013. Atualmente, ele administra a ED Dez Eventos Promoções e Produções Artísticas.

Ele também é presença constante em jogos festivos e homenagens, especialmente nos clubes em que marcou época, como Corinthians e Palmeiras. Atualmente no BBB, Edílson Capetinha também se envolve constantemente em ações sociais e eventos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão.

Aposentadoria interrompida

Edílson anunciou sua primeira aposentadoria em 2007. Em 2010, retornou aos campos para defender o Bahia, onde jogou 15 partidas e marcou dois gols. O ex-atacante voltou a interromper sua aposentadoria em 2016 para atuar pelo Taboão da Serra, de São Paulo, participando de apenas dois jogos antes de encerrar definitivamente sua carreira.