imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

BBB: Craque Neto manda recado a Edílson Capetinha e faz convite inusitado

Comentarista analisou o desempenho do ex-jogador do Corinthians

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/01/2026
14:06
Craque Neto
imagem cameraCraque Neto declara torcida para Edílson Capetinha no BBB (Foto: Reprodução/Instagram)
O ídolo do Corinthians, Edílson Capetinha é um dos participantes do Big Brother Brasil 2026 (BBB). O ex-jogador entrou no reality através do grupo "camarote", que é composto apenas por famosos, e vem ganhando destaque com o público. Neste domingo (18), o comentarista Craque Neto comentou sobre a participação do ex-companheiro de programa e fez um convite para ele retornar aos Donos da Bola.

➡️Atitude de Edílson Capetinha no BBB vira assunto na web: 'Não acredito'

Através das redes sociais, o apresentador declarou sua torcida para Edílson e pediu para o público votar à favor de Capetinha. Em seguida, Neto aproveitou a oportunidade para convidar o ex-jogador para retornar ao programa "Donos da Bola", mas admitiu que corre o risco de perder o ídolo do Corinthians para a Globo.

- O Edílson tá demais, né? Um beijo no seu coração, já estamos armando e vocês todos tem que votar para o homem ganhar. O homem tá f***: "51 é pinga". Expondo toda a vida dele particular. Edílson, quando você sair daí, volta para os Donos da Bola! O que você acha? Campeão do BBB 2026, hein Edílson… Quer voltar ou vai ficar aí na Globo? Do jeito que você está, a Globo vai te contratar. Você vai ser o campeão Edílson, estou torcendo por você - disse Craque Neto. 

Hoje no BBB, Edílson Capetinha é um ídolo do futebol nacional

Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha, teve uma carreira marcada por momentos decisivos que o consagraram como ídolo de diversos clubes do futebol nacional, especialmente o Corinthians. 

O ex-atacante de 55 anos teve passagens por grandes clubes do Brasil como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Fora do Brasil, "Capetinha" defendeu Benfica-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Al Ain-EAU.

Edílson foi protagonista nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1993, 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando brilhou com grandes atuações. Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002. Seu currículo inclui ainda oito títulos estaduais conquistados em clubes brasileiros.

O carisma

Após deixar os gramados em 2016, Edílson trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto", permanecendo na emissora até 2021. Sua experiência na televisão inclui também a participação no quadro "Dança dos Famosos" da TV Globo em 2013. Atualmente, ele administra a ED Dez Eventos Promoções e Produções Artísticas.

Ele também é presença constante em jogos festivos e homenagens, especialmente nos clubes em que marcou época, como Corinthians e Palmeiras. Atualmente no BBB, Edílson Capetinha também se envolve constantemente em ações sociais e eventos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão.

Aposentadoria interrompida

Edílson anunciou sua primeira aposentadoria em 2007. Em 2010, retornou aos campos para defender o Bahia, onde jogou 15 partidas e marcou dois gols. O ex-atacante voltou a interromper sua aposentadoria em 2016 para atuar pelo Taboão da Serra, de São Paulo, participando de apenas dois jogos antes de encerrar definitivamente sua carreira.

Por onde anda Edílson Capetinha, ex-atacante do Corinthians?
Edílson Capetinha em ação pelo Corinthians (Foto: SC Corinthians)

