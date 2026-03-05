Marlon Freitas vira assunto após final do Palmeiras: 'Vai demorar'

O Palmeiras bateu o Novorizontino na Arena Barueri, nesta quarta-feira (4), no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Após o duelo, o nome de Marlon Freitas foi um dos mais comentados por torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

Flaco López marcou o gol Alviverde na Arena Barueri, e Carlos Miguel ainda defendeu um pênalti cobrado por Robson, que poderia ter dado o empate ao time do interior paulista. O Palmeiras jogará por um empate no jogo de volta.

➡️Rivais reagem à chegada de Leonardo Jardim no Flamengo: 'Não vai'

➡️Europeus enlouquecem com atuação de ex-Botafogo: 'Brilhante'

Nas redes sociais, surgiu um debate sobre Marlon Freitas assim que acabou o jogo do Palmeiras. Alguns torcedores criticaram a atuação do volante, mas os comentários negativos não foram unanimidade. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Marlon Freitas orienta Carlos Miguel na vitória do Palmeiras (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press) Codigo 19/Codigo 19

Veja comentários sobre Marlon Freitas

Como foi o jogo do Palmeiras

Como costuma ocorrer em decisões, a partida entre Palmeiras e Novorizontino começou nervosa, com ambas as equipes cometendo erros de passe e impondo forte pressão na marcação, principalmente no meio-campo.

Empurrado pela torcida, o Palmeiras passou a reter a posse de bola e a encurralar o rival no campo de defesa. Ainda assim, a primeira finalização do jogo foi do Novorizontino, já na metade da etapa inicial. Foi então que uma das armas do Alviverde em 2026 apareceu: a ligação direta e a verticalidade.

continua após a publicidade

Marlon Freitas lançou Ramón Sosa, escolhido por Abel Ferreira para substituir o lesionado Vitor Roque. O paraguaio dominou e encontrou Flaco López, que, sem colocar muita força, finalizou no canto de Jordi para abrir o placar e chegar a sete gols na temporada.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de Palmeiras x Novorizontino! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Na sequência, o argentino prendeu a marcação e acionou Allan pela direita. O jovem chutou com força, e a bola acertou a trave esquerda. Já nos minutos finais, Gustavo Gómez cometeu pênalti, oferecendo ao Novorizontino a chance de empatar antes do intervalo. Robson cobrou, mas Carlos Miguel permaneceu no centro do gol e defendeu com segurança.

O placar permaneceu inalterado até o apito final e garante ao Palmeiras a vantagem para o confronto decisivo.