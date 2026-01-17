Horas antes de perder de vez a paciência com o Brother Pedro, Edílson Capetinha já desabava com seus colegas, alegando que considera o participante do BBB "inconsequente, que faz tudo errado e ansioso". O jovem tem se envolvido em algumas confusões na casa, e recebeu conselhos firmes de Capetinha, que tenta o ajudar na trajetória dentro da casa.

- A gente conversa com você aqui, aí daqui a dez minutos você faz tudo ao contrário, não tem como ficar te defendendo, não tem como ficar te protegendo, pô. Entendeu? Porque senão a gente briga com o pessoal lá fora mesmo, não é aqui dentro não. Estou fazendo de tudo para te proteger, mano. Por favor. Conversa comigo. Tudo que a gente fala aqui dentro tem consequências. Entendeu? Eu não quero que você tenha consequências lá fora - repreendeu.

O ídolo do Corinthians entrou no BBB integrando o grupo "camarote", que é composto apenas por celebridades.

Edílson perde 1º "Big Fone" do BBB 26

No quarto dia de confinamento, a direção do programa decidiu disparar o famoso "Big Fone", conhecido por garantir algum benefício ao participante que atende. Parado ao lado do telefone, no momento em que tocava, o ex-jogador acabou passando direto.

Edílson Capetinha é um dos participantes do BBB 2026

