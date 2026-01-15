menu hamburguer
Atitude de Edílson Capetinha no BBB vira assunto na web: 'Não acredito'

Ex-jogador viralizou entre os internautas, nesta quinta-feira (15)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/01/2026
23:54
Atualizado há 2 minutos
Edilson Capetinha é um dos participantes do BBB 2026
imagem cameraEdilson Capetinha é um dos participantes do BBB 2026. (Foto: Globo/Manoella Mello)
Os internautas repercutiram a atitude de Edílson Capetinha durante o Big Brother Brasil 26 (BBB), nesta quinta-feira (15). No quarto dia de confinamento, a direção do programa decidiu disparar o famoso "Big Fone", conhecido por garantir algum benefício ao participante que atende. Parado ao lado do telefone, no momento em que tocava, o ex-jogador acabou passando direto e virou assunto nas redes sociais.

➡️Edílson Capetinha desiste de Prova do Líder, sai carregado e chora no sofá

O ídolo do Corinthians entrou no BBB integrando o grupo "camarote", que é composto apenas por celebridades. No momento em que o "Big Fone" disparou, Edilson era o integrante mais próximo do telefone. No entanto, o ex-jogador acabou passando direto e Marcelo atendeu antes, garantindo a imunidade por mais uma semana.

A atitude logo viralizou entre os internautas, que brincaram com a situação. Na visão dos telespectadores, Edilson Capetinha não percebeu que estava ao lado do "Big Fone". Confira abaixo.

Edílson Capetinha, um ídolo do futebol nacional

Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha, teve uma carreira marcada por momentos decisivos que o consagraram como ídolo de diversos clubes do futebol nacional, especialmente o Corinthians. 

O ex-atacante de 55 anos teve passagens por grandes clubes do Brasil como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Fora do Brasil, "Capetinha" defendeu Benfica-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Al Ain-EAU.

Edílson foi protagonista nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1993, 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando brilhou com grandes atuações. Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002. Seu currículo inclui ainda oito títulos estaduais conquistados em clubes brasileiros.

O carisma de Edílson Capetinha

Após deixar os gramados em 2016, Edílson trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto", permanecendo na emissora até 2021. Sua experiência na televisão inclui também a participação no quadro "Dança dos Famosos" da TV Globo em 2013. Atualmente, ele administra a ED Dez Eventos Promoções e Produções Artísticas.

Ele também é presença constante em jogos festivos e homenagens, especialmente nos clubes em que marcou época, como Corinthians e Palmeiras. Atualmente no BBB, Edílson Capetinha também se envolve constantemente em ações sociais e eventos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão.

Aposentadoria interrompida

Edílson anunciou sua primeira aposentadoria em 2007. Em 2010, retornou aos campos para defender o Bahia, onde jogou 15 partidas e marcou dois gols. O ex-atacante voltou a interromper sua aposentadoria em 2016 para atuar pelo Taboão da Serra, de São Paulo, participando de apenas dois jogos antes de encerrar definitivamente sua carreira.

Por onde anda Edílson Capetinha, ex-atacante do Corinthians?
Edílson Capetinha em ação pelo Corinthians (Foto: SC Corinthians)

