Time de Neymar perde a sexta seguida e cai na Kings League Brasil

Atual campeã da Kings League Brasil, a Furia vive tempos difíceis na atual edição do torneio. A equipe, que tem Neymar como um de seus presidentes, ao lado de Cris Guedes, perdeu a sexta partida consecutiva nesta segunda-feira (20). Com a derrota, a equipe não tem mais chances de entrar no G7 e se classificar para os playoffs do segundo split. Assim, vai jogar a sétima e a oitava rodadas já eliminada, apenas para cumprir tabela.

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A derrota que confirmou a eliminação matemática da Furia foi para o Dibrados, em contornos emocionantes. Após o empate em 3 a 3 no tempo normal, o time presidido por Neymar desperdiçou as quatro cobranças e perdeu por 2 a 0 nos shootouts.

Na atual edição da Kings League Brasil, a Furia venceu apenas o duelo de estreia, e nos shootouts. Após isso, saiu perdedora em todas as seis rodadas seguintes.

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Neymar bate "pênalti do presidente" na Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Kings League)

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Confira os resultados da sétima rodada da Kings League Brasil

DesimpaIN 6 x 3

Capim (3) 2 x 2 (1) Loud SC

Furia (0) 3 x 3 (0) Dibrados

Fluxo 5 x 6 Dendele

Nyvelados 6 x 5 G3X

Jogos da próxima rodada

Podpah Funkbol x Nyvelados - 17h G3X x Dendele - 18h Fluxo x Furia - 19h Dibrados x LOUD - 20h DesimpaIN x Capim - 21h

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

Sobre a Kings League

Criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, a Kings League é uma competição de futebol 7 que mistura esporte e entretenimento, com regras adaptadas para tornar os jogos mais dinâmicos e imprevisíveis. Transmitida majoritariamente por plataformas digitais, a liga reúne equipes presididas por streamers e ex-jogadores, aposta em elementos como cartas especiais que alteram o andamento das partidas e decisões rápidas por shootouts em caso de empate.