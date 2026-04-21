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Time de Neymar perde a sexta seguida e cai na Kings League Brasil

Furia vai às rodadas restantes do torneio já sem chances de classificação aos playoffs

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/04/2026
17:55
Neymar na Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Kings League)
imagem cameraNeymar na Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Kings League)
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Atual campeã da Kings League Brasil, a Furia vive tempos difíceis na atual edição do torneio. A equipe, que tem Neymar como um de seus presidentes, ao lado de Cris Guedes, perdeu a sexta partida consecutiva nesta segunda-feira (20). Com a derrota, a equipe não tem mais chances de entrar no G7 e se classificar para os playoffs do segundo split. Assim, vai jogar a sétima e a oitava rodadas já eliminada, apenas para cumprir tabela.

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A derrota que confirmou a eliminação matemática da Furia foi para o Dibrados, em contornos emocionantes. Após o empate em 3 a 3 no tempo normal, o time presidido por Neymar desperdiçou as quatro cobranças e perdeu por 2 a 0 nos shootouts.

Na atual edição da Kings League Brasil, a Furia venceu apenas o duelo de estreia, e nos shootouts. Após isso, saiu perdedora em todas as seis rodadas seguintes.

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Neymar bate &quot;pênalti do presidente&quot; (Foto: Divulgação/Kings League)
Neymar bate "pênalti do presidente" na Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Kings League)

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Confira os resultados da sétima rodada da Kings League Brasil

  • DesimpaIN 6 x 3
  • Capim (3) 2 x 2 (1) Loud SC
  • Furia (0) 3 x 3 (0) Dibrados
  • Fluxo 5 x 6 Dendele
  • Nyvelados 6 x 5 G3X

Jogos da próxima rodada

  1. Podpah Funkbol x Nyvelados - 17h
  2. G3X x Dendele - 18h
  3. Fluxo x Furia - 19h
  4. Dibrados x LOUD - 20h
  5. DesimpaIN x Capim - 21h

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

Sobre a Kings League

Criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, a Kings League é uma competição de futebol 7 que mistura esporte e entretenimento, com regras adaptadas para tornar os jogos mais dinâmicos e imprevisíveis. Transmitida majoritariamente por plataformas digitais, a liga reúne equipes presididas por streamers e ex-jogadores, aposta em elementos como cartas especiais que alteram o andamento das partidas e decisões rápidas por shootouts em caso de empate.

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