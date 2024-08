Abel Ferreira se irrita com pergunta de jornalista e dispara: ‘Só dou satisfação a três mulheres’

Abel Ferreira a beira do campo em partida com o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 22:32 • Rio de Janeiro

Abel Ferreira colecionou mais um momento de embate com a imprensa neste sábado (24) após a vitória por 5 a 0 contra o Cuiabá, no Estádio Brinco de Ouro, pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, o técnico português se irritou ao ser perguntado sobre a lesão do lateral Mayke, que deixou o gramado ainda no primeiro tempo.

A jornalista Alinne Fanelli, da Band News, foi a reponsável por realizar o questionamento sobre a situação física do atleta em participação na entrevista coletiva. Contudo, o técnico português se esquivou da pergunta. Na resposta, ele disse que só dá satisfação para três mulheres: a mãe, a mulher e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

- Uma coisa que vocês têm que entender é que tenho que dar satisfação a três mulheres só: minha mãe, minha mulher e à Leila. Elas são as únicas que podem me pedir explicação. Os outros podem se manifestar, elogiar, reclamar. O treinador tem que saber ouvir e aceitar. Infelizmente aconteceram coisas dentro do clube em agosto. A pior delas foram as lesões. Umas que vocês souberam e outras não – acrescentou - disse o treinador.

A postura de Abel Ferreira repercutiu mal na web. Internautas condenaram a atitude e chegaram a prestar solidariedade a jornalista. Confira a repercussão abaixo:

