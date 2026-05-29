Torcida do Palmeiras reage a atitude de Flaco López: 'Me arrepiei'

O Palmeiras de Flaco López venceu o Junior Barranquilla por 4 a 1, na noite desta quinta-feira (28), na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Nas redes sociais, torcedores reagiram a uma atitude do argentino.

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O atacante Flaco López foi um dos principais nomes da goleada do Palmeiras sobre o Junior Barranquilla. Convocado para a Copa do Mundo minutos antes da bola rolar, o craque deu duas assistências no duelo e ainda acertou a trave duas vezes no Allianz Parque.

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Quando foi substituído, Flaco López foi ovacionado pela torcida do Palmeiras e retribuiu o carinho dos torcedores. O Alviverde tem sondagens pelo atleta e o duelo contra o time colombiano pode ter marcado a despedida do jogador do clube. Nas redes sociais, o momento da saída do argentino de campo viralizou e deixou palmeirenses enlouquecidos. Veja abaixo:

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Veja comentários sobre o atacante

Flaco López, do Palmeiras na lista! Relembre a última vez em que um jogador do Brasileirão defendeu a Argentina na Copa

Com a convocação do atacante Flaco López, do Palmeiras, que apareceu na lista final de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Argentina voltou a ter um jogador que disputa o Brasileirão depois de 20 anos. O palmeirense é o quinto jogador de um clube brasileiro a ser convocado.

Este será o primeiro Mundial do camisa 42 do Palmeiras, que tem 25 anos, apareceu nas últimas convocações do treinador da Argentina e poderá atuar ao lado de Lionel Messi.

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Antes de Flaco López, do Palmeiras, os últimos argentinos a atuarem no futebol brasileiro e serem chamados para uma edição de Copa do Mundo tinham sido o volante Mascherano e o atacante Tévez, que defendiam o Corinthians, em 2006, e foram convocados pelo técnico José Pekerman.

Arias comemora gol do Palmeiras ao lado de Flaco López contra o Junior Barranquilla (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

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Em outras duas oportunidades, outros argentinos que atuavam no Brasil foram chamados por técnicos da Argentina. A primeira vez foi em 1974, quando Roberto Perfumo atuava pelo Cruzeiro. Depois, em 2002, Sorín, também da Raposa, marcou presença naquela edição do Mundial que teria o Brasil como pentacampeão.

Titular na noite desta quinta-feira (28), contra o Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque, Flaco López se despede do Palmeiras no primeiro semestre, uma vez que se apresentará ao time de Lionel Scaloni nas próximas horas.