Luciano marca e agita a torcida do São Paulo: 'Sempre ele'
Tricolor abre o placar contra o Juventude
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o São Paulo enfrenta o Juventude, pela Copa do Brasil, no Morumbis. Válida pela quinta rodada da competição, a partida teve o placar aberto por Luciano, que marcou de cabeça para o Tricolor.
Veja gol em São Paulo x Juventude: Luciano abre o placar para o Tricolor
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Roger Machado e Rui Costa são alvos de protestos antes de jogo do São Paulo
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Atitude da torcida do São Paulo com Roger Machado repercute: ‘Vergonha’
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➡️ Atitude da torcida do São Paulo com Roger Machado repercute: 'Vergonha'
Veja como os torcedores reagiram:
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São Paulo x Juventude
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Roger Machado e Rui Costa são alvos de protestos antes de jogo do São Paulo
Texto de Izabella Giannola
Roger Machado e Rui Costa foram alvos de protestos no estádio do Morumbis antes da bola rolar no jogo entre São Paulo e Juventude, que acontece nesta terça-feira (21), pela ida da quinta fase da Copa do Brasil.
Em todos os jogos, a escalação é divulgada nos painéis do Morumbis. Os nomes dos jogadores foram acompanhados de cantos e apoio por parte da torcida. Na vez de Roger Machado, que aparece sempre por último, fortes vaias tomaram conta de todos os setores do estádio.
Minutos antes do jogo, foi a vez de Rui Costa ser alvo, principalmente do setor onde ficam as organizadas. Xingamentos acompanharam o nome do diretor, que também sido alvo de pressão por parte dos torcedores do São Paulo.
Pressão já era esperada
Nos bastidores, o Lance! apurou que Roger Machado já previa um ambiente de cobrança, especialmente pela forma como sua chegada ocorreu, logo após a demissão de Hernán Crespo, em março. Apesar disso, o treinador mantém boa relação com o elenco.
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