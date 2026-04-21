Gol perdido em São Paulo x Juventude causa revolta: 'Meu Deus'

São Paulo e Juventude estão se enfrentando, na noite desta terça-feira (21), em jogo válido pela Copa do Brasil. Até aqui, o Tricolor Paulista vence por 1 a 0 no Morumbis, mas um gol perdido no primeiro tempo revoltou torcedores nas redes sociais.

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Depois de bela jogada e cruzamento de Artur, Luciano testou de cabeça para abrir o placar em São Paulo x Juventude. Minutos depois, Calleri raspou e deixou Cauly na cara do gol, mas o meia chutou em cima do goleiro.

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Nas redes sociais, torcedores do Tricolor Paulista se revoltaram com a chance perdida na Copa do Brasil. Veja os comentários abaixo:

São Paulo e Juventude pela Copa do Brasil (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Veja o lance e a repercussão

Onde assistir São Paulo x Juventude

São Paulo e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (21), às 19h15 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Será a estreia tricolor na competição. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

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São Paulo chega pressionado por conta da oscilação de resultados, com bastante pressão por parte da torcida em cima do trabalho de Roger Machado. O Tricolor vem de uma derrota por 2 a 1 contra o Vasco, sofrida de virada.

Na Copa do Brasil, contra o Juventude, o São Paulo terá alguns desfalques importantes, como Marcos Antonio e Pablo Maia. Além disso, Bobadilla ainda é apontado como dúvida, após passar mal depois do jogo em São Januário.

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O Juventude disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Caxias está na 11ª colocação da tabela, mas vem de vitórias recentes contra o Goiás e o CRB.

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