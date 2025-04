Atitude de Filipe Luís gera revolta em torcedores do Flamengo

O técnico Filipe Luís escalou o Flamengo para a partida contra a LDU nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Para o confronto no Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU), o treinador rubro-negro definiu a equipe rubro-negra com Evertton Araújo entre os titulares. A escolha pela escalação do volante revoltou parte dos torcedores do Flamengo.

O Flamengo está escalado com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Gerson, Juninho e Bruno Henrique.

Por questões médicas, o lateral-esquerdo Alex Sandro, o volante Allan e o meio-campista De La Cruz não viajaram com a delegação para o Equador.

Reações do torcedores na web

Escalação da LDU para enfrentar o Flamengo

Após poupar a equipe equatoriana na última partida pelo campeonato local, na vitória por 3 a 1 diante do Aucas, o técnico Pablo Sánchez escalou a LDU com força máxima. Assim, a escalação da equipe para enfrentar o Flamengo é: Valle; Daniel de la Cruz, Ricardo Adé, Gian Allala e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Kevin Minda e Fernando Cornejo; Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray e Alex Arce.

✅ FICHA TÉCNICA

LDU X FLAMENGO

3ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de abril, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Casa Blanca, Quito (EQU);

📺 Onde assistir: Disney+;

🟨 Árbitro: Derlis López (PAR);

🚩 Assistentes:Milciades Saldivar (PAR) e Nadia Weiler (PAR);

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI).

