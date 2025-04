Charly Alcaraz voltará ao Flamengo? Entenda o cenário

Charly Alcaraz, meio-campista argentino, está emprestado pelo Flamengo ao Everton, da Inglaterra, até julho deste ano. O futuro do jogador de 22 anos, no entanto, é incerto. Afinal, ele está distante de atingir a meta de obrigação de compra prevista em contrato.

Segundo o "Ge", o vínculo entre os clubes prevê que o Everton pague 15 milhões de euros (cerca de R$ 98,8 milhões na cotação atual) caso o jogador atue em nove partidas como titular. Até então, o meia iniciou apenas quatro jogos entre os 11. Ou seja, precisa começar jogando mais cinco vezes pelo time inglês, o que parece ser improvável.

Restam, coincidentemente, cinco partidas para a equipe, que só disputa a Premier League, disputar nesta temporada. Assim, Alcaraz teria que ser titular nesses compromissos. Vale relembrar que a última vez que ele iniciou um jogo do Everton foi no início do mês, em confronto contra o Liverpool.

Alcaraz, do Flamengo, durante jogo do Everton (Foto: Paul ELLIS/AFP)

Flamengo aceitará o jogador de volta?

Caso a meta não seja alcançada, a diretoria do Everton poderá renegociar com o Flamengo o valor da compra do atleta. No entanto, o clube carioca entende que outros clubes podem demonstrar interesse pelo jogador. Neste sentido, não pretende diminuir a pedida ao clube inglês.

Por conta do valor que o negócio pode render aos cofres rubro-negros, uma revenda é vista com bons olhos em comparação a um possível retorno do mesmo.

Alcaraz pelo Flamengo

Alcaraz chegou ao Flamengo em agosto de 2024, mas não se firmou na equipe, encerrando a temporada com dois gols e duas assistências em 18 jogos.

Charly Alcaraz em ação pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A contratação de Alcaraz pelo Flamengo foi a mais cara da história do clube. Para ter o argentino, o Rubro-Negro desembolsou 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) para o Southampton, da Inglaterra.

