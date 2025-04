O Flamengo sentiu dificuldade na altitude de Quito, no Equador, e ficou apenas no 0 a 0 com a LDU, na última terça-feira (22), pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores. Após a partida, na saída do Estádio Casa Blanca, o meia Gerson comentou sobre as condições e problemas causados pelo ar rarefeito.

- Jogo difícil, a altitude complica. Dor de cabeça, diversas coisas… Não é desculpa, mas quero dar os parabéns para a equipe. Tentamos o tempo todo. No meu modo de ver, poderíamos ter saído vitoriosos, mas o empate também não é um resultado ruim. Estávamos jogando na casa do adversário - disse o jogador.

O jogo mais importante é sempre o próximo. Agora, o próximo é contra o Corinthians. Temos que trabalhar para essa partida, que será contra uma grande equipe. Vai ser um grande jogo. Depois da partida contra o Corinthians, o foco volta a ser a Libertadores - concluiu.

Como foi LDU x Flamengo

Na altitude de cerca de 2.800m em Quito, no Equador, o Flamengo até começou bem e dominou partes das ações no primeiro tempo, ainda que levando pouco perigo. A LDU, por outro lado, tendo as condições ao seu favor, explorou os contra-ataques apostando em um jogo de transição.

Na segunda etapa, os donos da casa levaram mais perigo e tiveram espaço perto da área. A LDU balançou a rede com Estrada, que teve o tento anulado, e quase marcou o gol da vitória nos acréscimos após cruzamento pelo alto.

Flamengo empatou sem gols com a LDU (EQU) fora de casa (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Próximos compromissos

O Flamengo vira a chave e foca no Brasileirão. A equipe comandada por Filipe Luís volta a campo no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), no Maracanã, contra o Corinthians, em duelo válido pela sexta rodada. Pela competição continental, o próximo desafio será diante do Central Córdoba (ARG), fora de casa, no dia 7/5.