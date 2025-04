Mauro Cezar revela problema do Flamengo na Libertadores

Flamengo e LDU, do Equador, empataram em 0 a 0 na noite desta terça-feira (22), pela terceira rodada da Libertadores. Com o resultado no Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU), o Rubro-Negro ficou com quatro pontos, na terceira posição do Grupo C. A equipe equatoriana, com cinco, lidera. A situação do time brasileiro é complicada na Libertadores. O comentarista Mauro Cezar explicou o problema.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Tem muita gente reclamando aqui. Estou vendo aqui várias reclamações, algumas um pouco exageradas. O problema do Flamengo na Libertadores foi não ter vencido o jogo contra o Central Córdoba. O Flamengo se complicou e passou a depender de outros resultados atuando fora de casa. Hoje, precisava, pelo menos não perder. Não tem mais a possibilidade de ficar empatando. Vai ter que ganhar os seus jogos agora.

Pelo mesmo grupo de Flamengo e LDU, Central Córdoba e Deportivo Táchira se enfrentam na quinta-feira. Para os rubro-negros, o ideal é que a equipe argentina, que está na segunda posição (quatro pontos) não vença. O Táchira, lanterna, ainda não pontuou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O que vem por aí para Flamengo e LDU

A próxima partida do Flamengo pela Libertadores será contra o Central Córdoba. As equipes se enfrentam no dia 7 de maio, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Já a LDU visita o Deportivo Táchira, na Venezuela, às 19h, também no dia 7.

✅ FICHA TÉCNICA

LDU 0X0 FLAMENGO

3ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de abril, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Casa Blanca, Quito (EQU);

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Fernando Cornejo (LDU); Arrascaeta (FLA)

🟥 Cartão vermelho: -

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

LDU (Técnico: Pablo Sánchez)

Valle; Daniel de la Cruz, Ricardo Adé, Gian Allala e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Kevin Minda (Gabriel Villamil) e Fernando Cornejo; Bryan Ramírez (Lautaro Pastán), Lisandro Alzugaray (Alexander Alvarado) e Alex Arce (Michael Estrada).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Varela); Erick Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta (Luiz Araújo); Gerson, Juninho (Pedro) e Bruno Henrique (Cebolinha).

🟨 Árbitro: Derlis López (PAR);

🚩 Assistentes:Milciades Saldivar (PAR) e Nadia Weiler (PAR);

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real