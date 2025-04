Vasco faz quatro no Flamengo e sai na frente na semifinal da Copa do Brasil sub-17

O Vasco venceu o Flamengo por 4 a 2 nesta terça-feira (22), no Estádio Luso-Brasileiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-17. Diego Minete, Davi Gomes e Andrey (duaz vezes) fizeram os gols da vitória cruz-maltina, enquanto Ryan Roberto e Lucas Melim (contra) marcaram para o Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Flamengo sub-17 x Vasco sub-17: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de equilíbrio no Luso Brasileiro. Apesar do Vasco ter tomado a iniciativa, o Flamengo cresceu e abriu o placar aos 29 minutos, com Ryan Roberto cobrando falta no ângulo. Contudo, não demorou muito para o Cruz-Maltino empatar: aos 38', Andrey driblou a marcação e sofreu falta, mas a bola sobrou para Diego Minete cara a cara com o goleiro Gabriel Werneck, e o atacante não desperdiçou.

Depois do intervalo, o jogo foi do Vasco. O Rubro-Negro até teve boa chance com Pedro Henrique, mas Lucas Andrade fez grande defesa logo aos três da segunda etapa. No entanto, o Gigante da Colina logo virou o duelo, com Davi Gomes vencendo pressão da marcação e balançando a rede adversária aos 11'.O Cruz-Maltino seguiu em cima, mas o Fla chegou a empatar a partida. Após cruzamento pela direita, Lucas Melim tentou afastar e jogou contra a própria meta aos 14'/2ºT, deixando o placar em 2 a 2.

continua após a publicidade

Mesmo assim, não demorou muito para o Vasco voltar a ter vantagem, e Andrey aproveitou cruzamento de Melim para escorar e fazer o terceiro da equipe. Já aos 42', em contra-ataque, foi a vez de Emanuel cruzar para Andrey fazer mais um, o quarto do Gigante. A vantagem só não foi maior por que a arbitragem anulou gol de Lucas Ovídio por toque de Andrey, que estava em posição irregular. Contudo, a bola já havia entrado e o gol deveria ter sido validado. Com isso, o Cruz-Maltino venceu o Flamengo por 4 a 2.

➡️ Vidente crava resultado de LDU x Flamengo e Vasco x Lanús

Diego Minete comemora gol pelo Vasco contra o Flamengo pela Copa do Brasil sub-17 (Foto: Dikran Sahagian / Vasco)

O que vem por aí?

Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (29), às 15h (de Brasília), mais uma vez no Luso Brasileiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil sub-17. Quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre São Paulo e Bahia, que empataram em 4 a 4 na ida.