Alvo de Flamengo, Jorginho pode ficar de fora da temporada

Alvo do Flamengo, Jorginho pode ficar de fora do restante da temporada, segundo informou o técnico do Arsenal, Miker Arteta, durante coletiva nesta terça-feira. O ítalo-brasileiro será baixa no clube londrino por tempo indeterminado devido a uma lesão sofrida na região torácica sofrida no empate em 1 a 1 contra o Brentford, em jogo válido pela Premier League.

Titular e capitão do Arsenal no empate pelo campeonato inglês, o meio-campista sentiu a costela em uma queda. A lesão do jogador, no jogo, causou uma dor de cabeça em Mikel Arteta, visto que não tinha mais substituições a serem feitas. Com isso, o clube terminou o duelo com um homem a menos dentro das quatro linhas. Agora, o técnico enfrenta mais uma dor de cabeça, pois não sabe quando Jorginho estará à disposição e poderá voltar aos gramados.

- Espero que ele volte antes do final da temporada, mas não tenho certeza. O médico estava bastante cauteloso em falar sobre datas. A boa notícia é que ele está melhorando, está se sentindo muito melhor. Foi uma situação bastante assustadora, e ele está bem agora - afirmou Arteta, em entrevista coletiva concedida na véspera do duelo com o Crystal Palace.

Jorginho, alvo do Flamengo, em campo pelo Arsenal (Foto: AFP)

Jorginho é sonho da diretoria do Flamengo

Jorginho tem contrato com os ingleses até o fim do primeiro semestre de 2025. Porém, sua saída pode ser antecipada em alguns dias, visto que o Flamengo tem interesse em uma aquisição antes do Mundial de Clubes, que tem início no dia 14 de junho. O volante reforçaria o Rubro-Negro sem custos de transferência, se juntando a Danilo e Juninho como as contratações da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o BAP.

