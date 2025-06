Presidente interino do Corinthians se manifesta após declaração de Augusto Melo

Presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile se manifestou após a confusão no Parque São Jorge, sede social do clube. A nota oficial vem após a declaração de Augusto Melo, que afirma ter retomado a presidência do Alvinegro. No pronunciamento, Stabile classifica a situação como "dia triste na história do clube".

continua após a publicidade

➡️ Aliada diz que Augusto Melo voltou à presidência do Corinthians; oposição fala em ‘golpe’

Nota oficial do presidente interino do Corinthians

"Na qualidade de Presidente do Sport Club Corinthians Paulista, venho a público manifestar, em nome do clube, o mais veemente repúdio a todo e qualquer ato de violência que atente contra a lei, a democracia e os princípios da boa convivência.

O Corinthians tem uma história marcada pela luta por justiça, igualdade e respeito à democracia. Não compactuamos com atitudes que violem os direitos fundamentais, que fomentem o ódio ou que ameacem o Estado Democrático de Direito.

continua após a publicidade

Hoje é um dia triste na história centenária desse clube que é a razão de muitos torcedores. Pedirei punição severa aos responsáveis pelo ato vil que manchou a história do Corinthians na tarde de hoje.

Ao verdadeiro torcedor corinthiano, maior prejudicado nesta confusão, presto o devido esclarecimento de que não houve qualquer alteração no atual quadro diretivo do Clube.

continua após a publicidade

Reforço também, para entendimento amplo, o aviso de que toda e qualquer mudança respeitará o Estatuto, que, neste caso, não abre possibilidade de afastamento do presidente do Conselho Deliberativo sem a devida aprovação em plenário a ser feita pelo órgão, independentemente de ofícios expedidos pelas comissões.

Reiteramos nosso compromisso com a paz, com o diálogo e com a construção de um ambiente pacífico e de respeito ao Corinthians. Que prevaleça sempre o respeito aos valores que fundamentam a vida em sociedade.

Osmar Stabile

Presidente do Sport Club Corinthians Paulista"