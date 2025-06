Neto crava pior jogador em campo em Corinthians x Vitória

Em um jogo de poucas emoções, Corinthians e Vitória empataram sem gols neste domingo (1º), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Corinthians foi a 15 pontos e caiu para a 11ª posição, perdendo a chance de se aproximar do G6. Durante a transmissão para a "Rádio Craque Neto", Neto apontou Matheuzinho como o pior em campo.

Como foi o jogo do Corinthians

Sem Yuri Alberto e após o fraco desempenho ofensivo na derrota para o Huracán, da Argentina, que rendeu ao time a eliminação da Copa Sul-Americana, Dorival Júnior escalou um trio de atacantes, com Talles Magno, Memphis e Héctor Hernández, a surpresa na escalação.

O Corinthians controlou as ações no primeiro tempo, mas criou poucas chances claras de gol. A equipe iniciou a partida pressionando, com mais posse de bola, só que sem efetividade.

O Vitória entrou para especular e aproveitar os erros do Corinthians, com uma postura mais defensiva e foi pouco agressivo no ataque, levando perigo apenas em um chute de Renato Kayzer, que obrigou o goleiro Hugo Souza a fazer boa defesa.

Na tentativa de mudar a dinâmica da partida, Dorival tirou Héctor e colocou Rodrigo Garro na esperança de conseguir criar mais chances de gol.

A partir da metade do segundo tempo, o Vitória passou a sair mais para o jogo. Em contra-ataque, Hugo Souza fez ótima defesa em chute de Renato Kayzer. E os visitantes chegaram mais duas vezes, em cruzamentos.

Dorival seguiu tentando mudar a partida e tirou Talles Magno para a entrada de Romero. Nos minutos finais, ainda tirou Memphis, que teve de ouvir algumas vaias, para a entrada de Gui Negão.

O que vem por aí

Agora os dois times terão o período de Data Fifa antes de voltarem para o Brasileirão. Após a pausa para as Eliminatórias, o Corinthians vai até o Sul do país enfrentar o Grêmio, dia 12, às 20h. Já o Vitória recebe o Cruzeiro, no mesmo dia.