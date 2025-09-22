menu hamburguer
Bola de Ouro foi justa? veja os números de Dembélé x Raphinha

Brasileiro ficou apenas na quinta posição, enquanto o francês foi o vencedor

Raphinha celebra um de seus gols pelo Barcelona na Champions
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
18:43
Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista "France Football" nesta segunda-feira (22) e a premiação gerou algum tipo de discussão, principalmente em relação a posição de Raphinha. O brasileiro foi "apenas" o quinto na eleição final, mas seus números sustentavam maior protagonismo.

A eleição da Bola de Ouro abordou quatro pilares para a votação do melhor jogador do mundo: números, títulos, fairplay e 'encantamento'. Porém, tratando-se apenas das estatísticas, dois jogadores foram mais destacados: Dembélé e Raphinha.

Ousmane Dembélé em 2024/25:

  1. 60 jogos (45 como titular)
  2. 37 gols
  3. 14 assistências
  4. 79 minutos para participar de gols
  5. 2,3 passes decisivos por jogo
  6. 24 grandes chances criadas
  7. Nota Sofascore: 7,70

Raphinha em 2024/25:

  1. 64 jogos (60 como titular)
  2. 38 gols
  3. 23 assistências
  4. 86 minutos para participar de gols
  5. 2,6 passes decisivos por jogo
  6. 46 grandes chances criadas
  7. Nota Sofascore: 7,86

Portanto, Raphinha terminou a temporada com 10 participações em gols a mais que Dembélé, além de 22 grandes chances criadas a mais. Em termos de títulos, o francês foi protagonista do título do PSG na Liga dos Campeões e venceu as competições nacionais. O brasileiro, por sua vez, foi um dos 'caras' do Barcelona, que conquistou La Liga e Copa do Rei.

Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)
Comparação com Vinicius Júnior

Uma decepção latente na classificação da Bola de Ouro foi a posição de Vinicius Júnior, que terminou em 16º. Apesar do insucesso do Real Madrid no quesito títulos, Vini registrou números mais relevantes do que na temporada passada, quando foi o grande favorito ao prêmio. Mas ficou longe de Raphinha, Yamal e Dembélé.

Vinicius em 2024/25:

  1. 66 jogos
  2. 24 gols
  3. 16 assistências
  4. 133 minutos para participar de gols
  5. 1,8 passes decisivos por jogo
  6. 31 grandes chances criadas
  7. Nota Sofascore: 7,33

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

