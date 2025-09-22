Bola de Ouro foi justa? veja os números de Dembélé x Raphinha
Brasileiro ficou apenas na quinta posição, enquanto o francês foi o vencedor
Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista "France Football" nesta segunda-feira (22) e a premiação gerou algum tipo de discussão, principalmente em relação a posição de Raphinha. O brasileiro foi "apenas" o quinto na eleição final, mas seus números sustentavam maior protagonismo.
A eleição da Bola de Ouro abordou quatro pilares para a votação do melhor jogador do mundo: números, títulos, fairplay e 'encantamento'. Porém, tratando-se apenas das estatísticas, dois jogadores foram mais destacados: Dembélé e Raphinha.
Ousmane Dembélé em 2024/25:
- 60 jogos (45 como titular)
- 37 gols
- 14 assistências
- 79 minutos para participar de gols
- 2,3 passes decisivos por jogo
- 24 grandes chances criadas
- Nota Sofascore: 7,70
Raphinha em 2024/25:
- 64 jogos (60 como titular)
- 38 gols
- 23 assistências
- 86 minutos para participar de gols
- 2,6 passes decisivos por jogo
- 46 grandes chances criadas
- Nota Sofascore: 7,86
Portanto, Raphinha terminou a temporada com 10 participações em gols a mais que Dembélé, além de 22 grandes chances criadas a mais. Em termos de títulos, o francês foi protagonista do título do PSG na Liga dos Campeões e venceu as competições nacionais. O brasileiro, por sua vez, foi um dos 'caras' do Barcelona, que conquistou La Liga e Copa do Rei.
Comparação com Vinicius Júnior
Uma decepção latente na classificação da Bola de Ouro foi a posição de Vinicius Júnior, que terminou em 16º. Apesar do insucesso do Real Madrid no quesito títulos, Vini registrou números mais relevantes do que na temporada passada, quando foi o grande favorito ao prêmio. Mas ficou longe de Raphinha, Yamal e Dembélé.
Vinicius em 2024/25:
- 66 jogos
- 24 gols
- 16 assistências
- 133 minutos para participar de gols
- 1,8 passes decisivos por jogo
- 31 grandes chances criadas
- Nota Sofascore: 7,33
