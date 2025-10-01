Ídolo do Corinthians anuncia ensaio fotográfico +18: ‘Prepare-se’

O pentacampeão mundial Vampeta anunciou que realizou um novo ensaio fotográfico "+18", quase três décadas após sua primeira experiência. O ex-jogador do Corinthians divulgou a informação nesta terça-feira (30) através de suas redes sociais. As novas imagens serão publicadas na próxima quinta-feira, às 14h, no horário de Brasília.

O primeiro ensaio de Vampeta foi feito em 1999, quando o ex-jogador atuava pelo Corinthians. Na publicação atual no Instagram, o ex-atleta incluiu a mensagem "Prepare-se", mas não revelou mais detalhes sobre as fotografias. A foto postada pelo ex-jogador já conta com quase 20 mil curtidas e mais de três mil comentários.

Vampeta posou pela primeira vez para a "G Magazine" há 26 anos, período em que estava no auge da carreira, defendendo a Seleção. A revista era especializada em ensaios masculinos. Em participação no podcast "Acompanhadas", o ex-jogador revelou detalhes sobre o valor recebido pelo primeiro ensaio e a repercussão das imagens.

- Eu já tinha tomado umas oito caipirinhas. E falei: 'me dá R$ 100 mil' (quatro salários meus). O que eu peguei de mulher, sacanagem não… O que chegava de cartas para mim no Corinthians. O que eu peguei de modelo fera - afirmou Vampeta, que também vestiu as camisas de Flamengo, Fluminense, Vitória, Inter de Milão e PSG.