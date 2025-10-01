Barcelona x PSG: IA aponta vencedor do duelo pela Champions League
Clubes se enfrentam nesta quarta-feira (1), na Espanha
- Matéria
- Mais Notícias
A quarta-feira (1) de Champions League será marcada pelo grande jogo entre Barcelona e Paris Saint-Germain, no estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha. Para o duelo, o Lance! perguntou para a Meta IA, inteligência artificial do WhatsApp, quem será o vencedor, e a ferramenta apostou em uma vitória do time catalão.
Europeus reagem à atuação de ex-Palmeiras e Flamengo na Champions: ‘Desastre’
Fora de Campo
Goleadas, hat-trick, recordes e show brasileiro: veja como foi o dia na Champions League
Futebol Internacional
Em reencontro com Mourinho, Chelsea vence na Champions com gol de ex-Palmeiras
Futebol Internacional
"Barcelona 3 x 2 PSG. Acho que o Barcelona vai jogar bem em casa e aproveitar a vantagem do estádio para vencer o PSG. Lewandowski pode ser o destaque do jogo e marcar um ou dois gols", escreveu a IA.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O Barcelona, treinado por Hansi Flick, chega para o confronto em um momento espetacular, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições e na liderança de La Liga. A equipe iniciou sua campanha na Champions League com uma vitória fora de casa sobre o Newcastle e se destaca por seu ataque avassalador, que tem uma média de três gols por jogo no campeonato espanhol.
O PSG, atual campeão da Champions League, chega para o clássico europeu após iniciar a defesa do título com uma goleada de 4 a 0 sobre a Atalanta. Comandado por Luis Enrique, que reencontra seu ex-clube, o time francês teve uma leve inconstância no campeonato nacional, mas se recuperou com uma vitória no último fim de semana.
Barcelona x PSG - Champions League
Data e horário: quarta-feira, 1 de outubro, às 16h (de Brasília)
Local: Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
Onde assistir: TNT e HBO Max
Arbitragem: Michael Oliver (árbitro); Stuart Burt e James Mainwaring (assistentes); Andrew Madley (quarto árbitro)
VAR: Jarred Gillett
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
Szczesny; Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski
PSG (Técnico: Luis Enrique):
Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos, Barcola
- Matéria
- Mais Notícias