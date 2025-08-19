Fluminense não dá chance ao América de Cali e mostra que voltou do Mundial de Clubes
Tricolor agora aguarda vencedor de Lanús e Central Córdoba
O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 0 nesta terça-feira (19), no Maracanã, e está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Os gols da partida foram marcados por Serna e Martinelli. O confronto terminou com o placar agregado de 4 a 1.
Como foi o jogo?
O Fluminense entrou em campo com uma postura totalmente diferente da que foi vista contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. O time mostrou muito mais atitude e concentração. Na arquibancada, a energia correspondeu ao que o campo pedia. Com o avançar da temporada, fica nítido o quanto o time prioriza mentalmente as copas.
Os primeiros 30 minutos foram de domínio total do Flu. Enquanto o América de Cali não conseguia levar perigo ao gol de Fábio, os tricolores por pouco não abriram o placar com Martinelli, e logo depois com Samuel Xavier. Todas as chances com jogadas de poucos toques e tabelas rápidas perto do gol. Até que, aos 23 minutos, Kevin Serna, confirmando a excelente fase, abriu o placar de perna direita, no contra pé do goleiro Soto.
Do gol até o fim da primeira etapa, o Fluminense se retraiu e passou a tomar menos riscos, saindo com mais cuidado para os contra-ataques. Atrás, continou sofrendo pouco e tendo controle das ações dos colômbianos.
No segundo tempo, o time carioca pareceu ter entrado com a orientação de matar logo o confronto, e no primeiro lance quase ampliou o placar. E assim seguiu até sair o gol de Matinelli aos 11 minutos. O time chegou até a ficar um pouco ansioso, aumentando o número de erros técnicos até conseguir fazer o 2 a 0. Mas isso durou pouco tempo. Daí para frente, o Fluminense aproveitou o embalo da torcida - que chegou até a cantar o nome de Martinelli, Serna e Fábio - e teve tranquilidade para controlar o jogo até o fim.
O que vem por aí?
Agora o Fluminense aguarda o vencedor entre Lanús e Central Córdoba para conhecer seu adversário nas quartas de final da Sul-Americana. O Central carrega a vantagem de 1 a 0 do primeiro jogo. Antes disso, o Tricolor enfrenta o Bragantino neste sábado (23), às 16h (de Brasília), em Bragança Paulista.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X AMÉRICA DE CALI
OITAVAS DE FINAL, VOLTA - SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: Terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
🥅 Gols: Serna 23'/1T (FLU), Martinelli 11'/2T (FLU)
🟨 Cartões amarelos: Pestaña (AME)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
⚽ ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Manoel, Freytes, Renê; Hércules (Bernal), Martinelli, e Lima (Ganso); Canobbio, Serna (Keno) e Everaldo (John Kennedy).
AMÉRICA DE CALI (Técnico: Gabriel Raimondi)
Soto; Mina, Pestaña (Lucumi), Bocanegra e Tovar; Carrascal e Escobar (Paz); Murillo (Ramos), Barrios e Candelo (Castillo); Holgado.
