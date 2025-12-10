Às vésperas da Copa do Mundo, Denílson provoca Ancelotti: 'Em breve'

Durante uma gravação de um episódio do podcast "Denilson Show", o apresentador e ex-jogador protagonizou um momento descontraído com o técnico Carlo Ancelotti após fazer uma brincadeira sobre a Copa do Mundo. O momento viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

Durante a entrevista em seu podcast, Denílson mostrou ao treinador da Seleção Brasileira uma réplica da taça da Copa do Mundo de 2002, quando conquistou o pentacampeonato na Coreia do Sul e no Japão. Ao aproximar o troféu de Ancelotti, o ex-jogador comentou que gostaria que o treinador sentisse o "cheiro" do título.

Durante o diálogo, Denilson entregou a taça ao treinador e pediu para ele sentir aquela emoção. Entrando na brincadeira, Ancelotti perguntou se a taça tinha o mesmo peso da origianla e o ex-jogador respondeu que era muito próximo disso.

continua após a publicidade

Já no final da conversa, Ancelotti brincou com Denilson e perguntou se havia uma réplica da taça em sua casa. O ex-jogador confirmou e respondeu que em breve o treinador italiano também poderá ter uma, fazendo uma alusão ao hexacampeonato na próxima Copa do Mundo.

➡️Recordes da Copa do Mundo que dificilmente serão quebrados

Como estão os adversários do Brasil na Copa do Mundo?

Texto por: Thiago Braga

Após o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o Brasil conheceu o caminho para alcançar a classificação para o mata-mata da competição. A equipe de Carlo Ancelotti está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, e fará suas três partidas na costa leste dos Estados Unidos. A estreia será no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova York. Depois, enfrentará o Haiti em 19 de junho, na Filadélfia, e encerrará a primeira fase contra a Escócia, em 24 de junho, em Miami.

continua após a publicidade

— É um grupo bastante difícil. O Marrocos é muito forte, a Escócia também. Temos de ter cuidado, mas confio na qualidade da nossa Seleção — afirmou Ancelotti, após o sorteio.

O primeiro adversário, Marrocos, vive uma de suas melhores fases no futebol. Após uma extensa rede de olheiros, que agiu para captar filhos de marroquinos que poderiam atuar pela seleção local, os Leões do Atlas chegam à competição embalados pela histórica campanha no Mundial do Catar, quando se tornaram a primeira seleção africana a atingir uma semifinal, terminando em quarto lugar.

➡️Quanto custa acompanhar o Brasil na primeira fase da Copa do Mundo

Sob o comando de Walid Regragui, técnico que assumiu em 2022, a equipe combina intensidade física, organização e talento técnico, com jogadores espalhados por grandes clubes europeus. Entre os principais nomes estão Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Sofyan Amrabat (Betis), Neil El Aynaoui (Roma), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) e Brahim Díaz (Real Madrid).

Marrocos garantiu vaga no Mundial como primeiro colocado do Grupo E das eliminatórias africanas e ocupa atualmente a 11ª posição no ranking da Fifa. O último encontro entre brasileiros e marroquinos ocorreu em 2023, com vitória de Marrocos por 2 a 1, em amistoso disputado logo após o fim da Copa do Catar.

O segundo compromisso do Brasil será contra o Haiti, seleção que volta à Copa do Mundo após 52 anos — sua única participação até aqui foi em 1974. A equipe conquistou a classificação ao liderar o Grupo C das eliminatórias da Concacaf, com uma campanha consistente diante de times mais experientes, como Nicarágua e Costa Rica.

Fechando a primeira fase, o Brasil enfrentará a Escócia. A equipe garantiu a vaga ao terminar em primeiro no Grupo C das eliminatórias europeias, superando a Dinamarca com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Mesmo sem nunca ter passado da fase de grupos em uma Copa, a seleção escocesa chega fortalecida por uma geração competitiva, liderada pelo técnico Steve Clarke, no comando desde 2019. O grupo tem a liderança técnica de Andy Robertson, lateral do Liverpool, e de Scott McTominay, meio-campista do Napoli e melhor jogador da última temporada do Campeonato Italiano. A seleção ocupa atualmente o 36º posto no ranking da Fifa.