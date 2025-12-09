Para conquistar o tão sonhado título do Intercontinental, o Flamengo precisa superar o primeiro objetivo da competição: eliminar o Cruz Azul, do México. Em caso de classificação, sobram o Pyramids, do Egito, e o PSG, da França, pela frente.

O Dérbi das Américas da Fifa, entre Flamengo (campeão da Libertadores) e Cruz Azul (campeão da Concachampions) acontece nesta quarta-feira (10 ),em Doha (Catar), às 14h (de Brasília).

Para o duelo, jornalistas do Lance! avaliaram a dificuldade do confronto e deixaram seus palpites. Confira abaixo o resultado da votação;

Jornalistas do L! fazem palpite para Flamengo x Cruz Azul

Flamengo vence com tranquilidade: 34,4%

Flamengo vence em jogo duro (no tempo normal): 31,0%

O jogo será decidido na prorrogação/pênaltis: 31,0%

Cruz Azul vence em jogo duro (no tempo normal): 3,4%

O resultado aponta que 34,4% dos votos acreditam em uma vitória do Flamengo com tranquilidade sobre o Cruz Azul. Por outro lado, 31% projetam um triunfo do Flamengo em jogo duro no tempo normal, enquanto outros 31% preveem que a decisão sairá apenas na prorrogação ou nos pênaltis. Apenas 3,4% veem o Cruz Azul surpreendendo em um confronto equilibrado.

O levantamento mostra confiança majoritária no Flamengo, mas também indica que parte significativa dos analistas enxerga riscos no confronto inicial. Para os jornalistas, o time brasileiro chega mais forte — porém longe de um favoritismo absoluto — em um duelo que promete testar o elenco antes dos desafios ainda maiores que podem aparecer no caminho rumo ao Intercontinental.

