Cruzeiro x Corinthians: torcedores falam de reencontro com Cássio

Defendendo as cores do Cruzeiro no Mineirão, o goleiro Cássio reencontrará o Corinthians, clube que defendeu por mais de 12 anos. Essa será a primeira vez que o goleiro enfrentará seu ex-clube em uma decisão. A partida começa às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O jogo de volta será decidido na Neo Química Arena.

Rayssa Riordana, Cria Lab! do Corinthians no Lance!, detalhou o sentimento do torcedor em reencontrar seu ídolo, do lado adversário, em uma decisão deste tamanho.

- Enfrentar o Cruzeiro já vai ser tenso, mas saber que do outro lado vai ter o Cássio torna as coisas um pouco mais complicadas, porque a gente sabe como ele é um goleiro incrível, que querendo ou não, temos um carinho imenso, uma admiração muito grande. Sem dúvidas é um dos ídolos do Corinthians, e como a gente sabe que ele é bom, é mais um desafio, mas nesse jogo não vai dar para ele, a gente tem que ir para cima, meter uns golaços lá! Não vai dar para o Cássio dessa vez, então o máximo respeito e admiração, porém, dessa vez desculpa aí Cássio - declarou Rayssa Riordana.

Brendha Teixeira, Cria Lab! do Cruzeiro no Lance!, acredita no potencial de decisão do goleiro, a quem rasgou elogios.

- Uma das grandes expectativas desse confronto é justamente a possibilidade do Cássio eliminar o clube onde ele foi ídolo. Quando o Cássio chegou no Cruzeiro, ele trouxe uma coisa que a gente estava precisando: liderança, confiança e segurança. Então, eu acredito que se ele tiver que decidir, fechar o gol e ser o cara que vai mudar o jogo, ele vai fazer isso pelo Cruzeiro - disse Brendha, confiante.

Cássio é destaque no Cruzeiro e ídolo no Corinthians

Cássio enfrenta o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil em seu melhor momento no Cruzeiro. Depois de um início conturbado, com algumas falhas e muitas críticas, o goleiro acabou o Campeonato Brasileiro em alta e de bem com a torcida celeste.

A defesa da Raposa encerrou o Brasileirão como a segunda menos vazada, tendo sofrido apenas 31 gols, atrás somente do Flamengo (vinte e sete gols sofridos).

Pelo Corinthians, Cássio disputou 712 partidas, e é o goleiro que mais atuou pelo clube. Um dos maiores ídolos da história corintiana, Cássio conquistou nove títulos: quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).