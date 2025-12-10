Cruzeiro x Corinthians: jornalistas do L! cravam resultado na Copa do Brasil
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro recebe o Corinthians nesta quarta-feira (10), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O clube alvinegro não vence há quatro rodadas na temporada, e chega pressionado para o duelo. Por outro lado, a equipe da casa vem de uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, fechando a temporada em 3º lugar e com a segunda melhor defesa.
André Rizek questiona atitude do Flamengo ao vivo: ‘Desconfio’
Fora de Campo
CazéTV fecha com dois ídolos do Flamengo para a transmissão do Mundial
Fora de Campo
Flamengo x Cruz Azul: jornalistas do Lance! avaliam duelo e cravam vencedor
Fora de Campo
Além disso, o retrospecto é positivo para o Cruzeiro. Nos últimos cinco jogos contra o Timão, o Cabuloso perdeu apenas um, por 2 a 1, no segundo turno do Brasileirão de 2024. Antes, havia vencido por 3 a 0 em casa e empatado em 1 a 1 em 2023. Nesta temporada, empatou em 0 a 0 na Neo Química Arena e passeou no Mineirão com um 3 a 0.
Jornalistas do Lance palpitam
Estes foram alguns dos motivos que levaram os jornalistas do Lance! a enxergarem grande favoritismo do Cruzeiro. Em votação, 24 dos 30 jornalistas acreditam em uma vitória da equipe mandante. Somente dois deles acreditam em uma vitória do Corinthians. Quatro jornalistas acreditam em um empate como o resultado mais provável.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Veja mais sobre Cruzeiro x Corinthians
COPA DO BRASIL - SEMIFINAL
📆 Data e horário: quarta-feira (10/12), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), Sportv (TV fechada e streaming) e Amazon Prime (streaming)
🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
🖥️ VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira (SC);
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (João Pedro), Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele (Martínez), Maycon, André Carrillo, Breno Bidon (Garro); Memphis e Yuri Alberto (Gui Negão).
- Matéria
- Mais Notícias