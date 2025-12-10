Cruzeiro x Corinthians: jornalistas do L! cravam resultado na Copa do Brasil

O Cruzeiro recebe o Corinthians nesta quarta-feira (10), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O clube alvinegro não vence há quatro rodadas na temporada, e chega pressionado para o duelo. Por outro lado, a equipe da casa vem de uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, fechando a temporada em 3º lugar e com a segunda melhor defesa.

Além disso, o retrospecto é positivo para o Cruzeiro. Nos últimos cinco jogos contra o Timão, o Cabuloso perdeu apenas um, por 2 a 1, no segundo turno do Brasileirão de 2024. Antes, havia vencido por 3 a 0 em casa e empatado em 1 a 1 em 2023. Nesta temporada, empatou em 0 a 0 na Neo Química Arena e passeou no Mineirão com um 3 a 0.

Jornalistas do Lance palpitam

Estes foram alguns dos motivos que levaram os jornalistas do Lance! a enxergarem grande favoritismo do Cruzeiro. Em votação, 24 dos 30 jornalistas acreditam em uma vitória da equipe mandante. Somente dois deles acreditam em uma vitória do Corinthians. Quatro jornalistas acreditam em um empate como o resultado mais provável.

Cruzeiro e Corinthians fazem jogo de ida no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)

COPA DO BRASIL - SEMIFINAL

📆 Data e horário: quarta-feira (10/12), às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), Sportv (TV fechada e streaming) e Amazon Prime (streaming)

🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

🖥️ VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira (SC);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (João Pedro), Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele (Martínez), Maycon, André Carrillo, Breno Bidon (Garro); Memphis e Yuri Alberto (Gui Negão).