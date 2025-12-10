Flamengo x Cruz Azul marca 'guerra' entre CazéTV e GeTV; entenda

A estreia do Flamengo na Copa Intercontinental 2025, contra o Cruz Azul, coloca frente a frente uma verdadeira disputa entre CazéTV e GeTV. Pela primeira vez, os dois principais projetos digitais de Globo e LiveMode se enfrentam e exibem uma partida de futebol simultaneamente.

A iniciativa do grupo Globo com a criação do novo veículo é competir pela demanda de audiência no meio digital. Após o crescimento recente da Cazé TV, a emissora sentiu a necessidade de explorar e se tornar competitiva no novo mercado. Desde de sua estreia no Youtube, a GeTV se consolidou como um dos maiores portais esportivos no meio digital e vem firmando uma disputa acirrada com o projeto do influenciador Casimiro Miguel.

Até o momento, o único evento transmitido simultaneamente pelas duas plataformas foi um jogo da NFL (Liga de Futebol Americano) disputado no Brasil, onde a CazéTV levou a melhor. Nesta quarta-feira (10), os torcedores poderão assistir à estreia do Flamengo na Copa Intercontinental contra o Cruz Azul de forma totalmente gratuita nas duas plataformas digitais. As transmissões começam às 12h na CazéTV e às 12h30 na GeTV, com a bola rolando às 14h (de Brasília) no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. Se vencer os mexicanos, o Rubro-Negro enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13).

Como foi último treino do Flamengo antes da estreia no Mundial?

Texto por: Marcos Vinícius Ferreira e Pedro Werneck

Na véspera do Derby das Américas — jogo que marca a estreia do Flamengo na Copa Intercontinental da Fifa — a equipe rubro-negra realizou, nesta terça-feira (9), seu último treino no CT Al Ersaal, em Doha (Catar). Atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Rubro-Negro enfrentará o Cruz Azul, vencedor mais recente da Champions da Concacaf.

O treino começou por volta das 10h15 (de Brasília, 16h15 no horário local), com transmissão da "Flamengo TV". Durante o período aberto à imprensa, os jogadores fizeram atividades em campo reduzido, o famoso "bobinho". Veja como foi abaixo.

Flamengo e Cruz Azul se enfrentam pelo chamado "Clássico das Américas" da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (10). Se vencer os mexicanos, o Rubro-Negro enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

