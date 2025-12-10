Vidente crava vencedor de Flamengo x Cruz Azul no Mundial

Flamengo x Cruz Azul é o duelo que abre a Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (10), e um vidente apontou quem será o vencedor da grande decisão. O time de Filipe Luís encerrou sua preparação para o duelo.

De acordo com o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Flamengo vai vencer o Cruz Azul na estreia do Mundial. A bola rola às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, e promete grandes emoções.

A previsão de Luiz Filho apontou que o time mexicano terá momentos positivos no jogo, mas vê uma estrutura abalada no duelo contra o Rubro-Negro. Segundo ele, o Flamengo deve mexer peças para o confronto, já que as cartas indicam mudanças na estratégia.

O trunfo que o Cruz Azul vai usar contra o Flamengo passa pelas peças individuais da equipe, mas não será o suficiente para passar pelo Mengão. O Rubro-Negro, por outro lado, estará mais preparado mentalmente para a partida.

O vidente ainda apontou que o Flamengo terá muita fluídez contra o Cruz Azul. O time comandado por Filipe Luís terá mais possibilidades de gol, tomará a iniciativa da partida, e por isso sairá vencedor no grande duelo.

Duelo abrirá o Mundial (Foto: Lance!)

Flamengo x Cruz Azul

Flamengo e Cruz Azul se enfrentam na tarde desta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília, 20h local), em jogo da segunda fase da Copa Intercontinental, chamado pela Fifa de "Derby das Américas".

Se vencer os mexicanos, o Flamengo de Filipe Luís enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação rubro-negra, a final da competição será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17 de dezembro. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).