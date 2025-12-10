Semifinal da Copa do Brasil tem peso de 'guerra' para torcedores do Corinthians
Timão encara o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil nesta quarta
Durante o empate em 1 a 1 contra o Juventude, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, a torcida do Corinthians deixou clara a importância da Copa do Brasil. Nas arquibancadas, a Fiel entoou "quarta-feira é guerra", um recado claro ao elenco sobre a importância do confronto contra o Cruzeiro.
Na quarta-feira (7), o Corinthians encara o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A volta será definida na Neo Química Arena, com todo o tradicional apoio da torcida corintiana.
Desde o Brasileirão de 2017, quando foi campeão com Fábio Carille, o clube não levanta um troféu de expressão nacional. Ganhar a Copa do Brasil encerraria um jejum de quase 8 anos, amplificado pelo recente sucesso de alguns de seus rivais.
Dorival comenta pressão do Corinthians por título da Copa do Brasil
Após o empate com o Juventude, Dorival Júnior falou sobre a pressão que o Corinthians sofre por um bom resultado na Copa do Brasil.
- A pressão sempre vai existir. Não chegamos aonde chegamos por acaso. Estamos em uma semifinal contra o Cruzeiro, que fez uma campanha bonita, tem grandes jogadores, um grande treinador, nós respeitamos muito, mas nós temos nossos pontos positivos e condições de fazer dois jogos nas melhores condições - disse o treinador em entrevista coletiva.
Campanha no Brasileirão
O Timão encerrou o torneio na 13ª colocação, com uma vaga garantida na Sul-Americana, mas com o pior resultado entre os paulistas. O Palmeiras terminou como vice-campeão, o Mirassol garantiu vaga na Libertadores ao ficar em quarto lugar, o São Paulo fechou em oitavo, enquanto o RB Bragantino ficou em 10º e o Santos em 12º.
