Argentinos reagem à atuação de lateral do Palmeiras em Argentina x Burkina Faso: 'Muitas alegrias'
Giay estreou como titular no amistoso contra a Bolívia
Titular da Argentina para o duelo contra o Burkina Faso, Agustín Giay, lateral do Palmeiras, sofreu o pênalti que originou o primeiro gol da Albiceleste no jogo, marcado por Lautaro Martinez. ➡️⚽CLIQUE AQUI E VEJA OS GOLS DO JOGO AO VIVO!
A atuação do jogador do Palmeiras no primeiro tempo foi muito elogiada nas redes sociais pelos torcedores de Argentina. Confira a repercussão:
Tradução: Como é bom o Giay, nem parece que saiu do San Lorenzo.
Tradução: Alguém investigue por que o Cuti nunca toca a bola para o Giay
Tradução: Quão bem se entendem Giay e Paz, nasce uma sociedade
Tradução: Sinto que a dupla Paz e Giay ainda vai nos dar muitas alegrias
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Palmeiras tem plano para convocados na Data Fifa e maratona de jogos
O Palmeiras montou uma força-tarefa nos bastidores para encarar a maratona de jogos do próximo mês, decisiva para as pretensões da diretoria de conquistar uma inédita tríplice coroa. Serão dez partidas entre 8 de outubro e 8 de novembro, por três competições diferentes. O período também inclui os dois jogos das semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, além do clássico contra o Corinthians.
O Palmeiras lidera o ranking do futebol brasileiro como o clube com mais atletas cedidos para seleções nacionais. Ao todo, são oito jogadores convocados para defender o Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia.
Pilares do elenco, como Gustavo Gómez, Jhon Arias, Flaco López, Emiliano Martínez, Ramón Sosa, Mauricio, Piquerez e Agustín Giay, estão em ação por suas respectivas equipes.
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