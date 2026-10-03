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Argentinos reagem à atuação de lateral do Palmeiras em Argentina x Burkina Faso: 'Muitas alegrias'

Giay estreou como titular no amistoso contra a Bolívia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 22:03
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Jogadores da Argentina celebram gol contra o Burkina Faso
Jogadores da Argentina celebram gol contra o Burkina Faso (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

Titular da Argentina para o duelo contra o Burkina Faso, Agustín Giay, lateral do Palmeiras, sofreu o pênalti que originou o primeiro gol da Albiceleste no jogo, marcado por Lautaro Martinez. ➡️⚽CLIQUE AQUI E VEJA OS GOLS DO JOGO AO VIVO!

A atuação do jogador do Palmeiras no primeiro tempo foi muito elogiada nas redes sociais pelos torcedores de Argentina. Confira a repercussão:

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Tradução: Como é bom o Giay, nem parece que saiu do San Lorenzo.

Tradução: Alguém investigue por que o Cuti nunca toca a bola para o Giay

Tradução: Quão bem se entendem Giay e Paz, nasce uma sociedade

Tradução: Sinto que a dupla Paz e Giay ainda vai nos dar muitas alegrias

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Palmeiras tem plano para convocados na Data Fifa e maratona de jogos

O Palmeiras montou uma força-tarefa nos bastidores para encarar a maratona de jogos do próximo mês, decisiva para as pretensões da diretoria de conquistar uma inédita tríplice coroa. Serão dez partidas entre 8 de outubro e 8 de novembro, por três competições diferentes. O período também inclui os dois jogos das semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, além do clássico contra o Corinthians.

O Palmeiras lidera o ranking do futebol brasileiro como o clube com mais atletas cedidos para seleções nacionais. Ao todo, são oito jogadores convocados para defender o Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia.

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Pilares do elenco, como Gustavo Gómez, Jhon Arias, Flaco López, Emiliano Martínez, Ramón Sosa, Mauricio, Piquerez e Agustín Giay, estão em ação por suas respectivas equipes.

Giay, do Palmeiras, começou entre os titulares da Argentina mais uma vez nesta Data Fifa
Giay, do Palmeiras, começou entre os titulares da Argentina mais uma vez nesta Data Fifa (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)
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