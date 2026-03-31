Apresentador compara Ancelotti com técnico do Flamengo: 'Taticamente fraco'

O bom começo de Leonardo Jardim no Flamengo empolgou o apresentador Elia Jr, da Band, que comparou o português com Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira. O técnico italiano foi criticado pelo profissional, que colocou o comandante rubro-negro à frente na "disputa".

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- Eu conversei com cinco ex-jogadores do Ancelotti, e todos me falaram que estrategicamente ele é fraco. Baita condutor, baita de um cara leal, justo. Estrategicamente é fraco, tem modelo jogo fraco, mas gerencia bem as estrelas, conversa bem com todo mundo. O Renato Gaúcho está aí até hoje - começou o apresentador.

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- Por que ganhou tudo no Real Madrid? Não é o cara que planeja como o Leonardo Jardim (Flamengo). O Jardim é melhor que o Ancelotti, lógico que é. Muito melhor - completou Elia Jr.

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Leonardo Jardim em Flamengo x Cruzeiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/GazetaPress)

Carlo Ancelotti crava que jogador do Flamengo estará na Copa do Mundo

Em coletiva concedida na manhã desta segunda-feira (30), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, cravou que Danilo estará na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. O italiano vê no zagueiro do Flamengo um perfil de liderança importante para o elenco da Amarelinha.

- Danilo é um jogador muito importante, dentro e fora de campo. É certo que estará na lista final de 26 jogadores. Eu gosto dele como caráter, personalidade, como jogador. Pode fazer todas as posições atrás. Entre os nove defensores, estará Danilo - apontou Ancelotti em relação ao jogador do Flamengo.

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Danilo segue com moral elevada na Seleção Brasileira e é presença constante nas convocações de Carlo Ancelotti. No Flamengo, por outro lado, o defensor não tem recebido poucas oportunidades sob o comando de Leonardo Jardim. Em cinco jogos, ele jogou apenas um, e foi titular no empate com o Corinthians, no dia 22, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Na visão do técnico italiano, o experiente defensor pode atuar em várias posições, o que amplia o leque de opções da Seleção Brasileira. Com Filipe Luís, no Flamengo, Danilo atuou majoritariamente como zagueiro.

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