Flamengo e Santos se enfrentam no dia 5 de abril, pela 10ª rodada do Brasileirão. O confronto no Maracanã, que terá mais um reencontro de Gabigol com o clube carioca e também pode ser decisivo para Neymar mostrar que merece uma vaga na Copa do Mundo, deve contar com grande público. Cerca de 60 mil torcedores são esperados no estádio.

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Até o início da noite desta segunda-feira (30), mais de 40 mil ingressos já haviam sido vendidos. Durante a tarde, cerca de 20 mil entradas foram comercializadas para o público geral em menos de uma hora após a abertura das vendas.

Além de marcar o primeiro jogo do Flamengo no Maracanã após a Data Fifa, a partida contra o Santos também contará com mais um reencontro de Gabigol com o ex-clube. O confronto ainda surge como oportunidade para Neymar, provável titular, reforçar sua candidatura à Copa do Mundo.

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Mais de 40 mil ingressos vendidos para Flamengo x Santos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Antes do jogo contra o Santos, o Flamengo visita o RB Bragantino na quinta-feira, também pelo Brasileirão.

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Setores e valores dos ingressos de Flamengo x Santos

Norte (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 25,00

Nação Maraca 2: R$ 35,00

Nação Maraca 3: R$ 40,00

Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)

Sul (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 25,00

Nação Maraca 2: R$ 35,00

Nação Maraca 3: R$ 40,00

Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)

Leste Superior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 30,00

Nação Maraca 2: R$ 42,00

Nação Maraca 3: R$ 48,00

Público Geral: R$ 120,00 (meia R$ 60,00)

Leste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 45,00

Nação Maraca 2: R$ 63,00

Nação Maraca 3: R$ 72,00

Público Geral: R$ 180,00 (meia R$ 90,00)

Espaço Fla+ – Leste Inferior: R$ 200,00

Oeste inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 50,00

Nação Maraca 2: R$ 70,00

Nação Maraca 3: R$ 80,00

Público Geral: R$ 200,00 (meia R$ 100,00)

Espaço Fla+ – Oeste Inferior: R$ 200,00

Maracanã Mais (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 181,25

Nação Maraca 2: R$ 223,75

Nação Maraca 3: R$ 245,00

Público Geral: R$ 500,00 (meia R$ 287,50)

Sul B (Santos)

R$ 200,00 (meia R$ 100,00)

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