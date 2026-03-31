O Flamengo estreia na Libertadores no dia 8 de abril, às 21h30 (de Brasília), diante do Cusco, do Peru, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega. Para minimizar o efeito da altitude, uma vez que a cidade está a cerca de 3.400 metros acima do nível do mar, o Rubro-Negro adotará um planejamento especial. O Lance! detalha para você.

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Diante de equipes sul-americanas que atuam na altitude, os clubes brasileiros costumam adotar estratégias distintas para lidar com esse cenário. Em alguns casos, Em alguns casos, as equipes chegam mais cedo à cidade da partida, para que os atletas se acostumem ao ar rarefeito. Outros preferem permanecer o menor tempo possível no local. Esse foi o modelo escolhido pelo Flamengo.

Com o jogo marcado para quarta-feira, a delegação rubro-negra chegará em Cusco na noite de terça-feira. Assim, os jogadores dormirão na cidade, entram em campo no dia seguinte e retornam ao Brasil na manhã de quinta-feira (por conta do horário de funcionamento do aeroporto local). A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Gabriel Orphão e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Flamengo adota estratégia para lidar com a altitude na Libertadores (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Conheça o Cusco, adversário do Flamengo na Libertadores

Um dos clubes mais jovens desta edição da Libertadores, o Cusco tem apenas 17 anos e uma trajetória recente no futebol sul-americano. Fundado como Real Garcilaso, o time disputou o torneio em 2013 e 2014, chegando às quartas de final logo em sua primeira participação. A mudança de nome ocorreu em 2019.

Apesar do histórico recente na competição, a equipe não vive bom momento. Atualmente, ocupa a 10ª colocação no campeonato nacional e busca reação para chegar em melhores condições à disputa da Libertadores.

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Troca de técnico às vésperas da estreia

Adversário do Flamengo na estreia da Libertadores, o Cusco, do Peru, está sem treinador. Miguel Rondelli pediu demissão após receber uma proposta do Melgar, também do futebol peruano. O técnico foi um dos principais responsáveis pela classificação da equipe ao torneio continental, e a saída ocorre a poucos dias do confronto com o clube brasileiro.

Miguel Rondelli deixa o Cusco, adversário do Flamengo na Libertadores (Foto: Divulgação/Cusco)

Apesar de ter contrato até 2028, Rondelli optou por deixar o cargo, surpreendendo a diretoria, que o considerava peça-chave para a disputa da Libertadores. Agora, o Cusco trabalha para anunciar um substituto nos próximos dias, em meio à corrida contra o tempo.

Sob o comando do treinador, a equipe terminou como vice-campeã nacional em 2025, consolidando-se como uma das forças emergentes do país.

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