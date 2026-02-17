menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Flamengo e Vasco aparecem em desfile histórico em homenagem a Mestre Ciça

Clubes estiveram representados em uma ala da apresentação da Viradouro

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/02/2026
11:04
Mestre Ciça foi o enredo da Viradouro no Carnaval de 2026 (Foto: Eduardo Hollanda/RioCarnaval)
imagem cameraMestre Ciça foi o enredo da Viradouro no Carnaval de 2026 (Foto: Eduardo Hollanda/RioCarnaval)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Viradouro fez um desfile que já entrou para a história do Carnaval do Rio Janeiro, na madrugada desta terça-feira (17). A escola de samba de Niterói homenageou Mestre Ciça, figura histórica da folia. Durante a apresentação na Sapucaí, a agremiação mostrou escudos de Flamengo e Vasco.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A relação entre Vasco e Mestre Ciça é antiga. Além de ser o clube do coração do músico, o Cruzmaltino foi o enredo da Unidos da Tijuca em 1998, quando o sambista era o mestre de bateria da escola. Três anos antes, comandou a bateria da Estácio de Sá, que homenageou o Flamengo na Sapucaí.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No desfile da Viradouro, a ala "Centenários das Paixões: Uma Vez Flamengo X De Gama a Vasco, A Epopeia da Tijuca" trouxe componentes fantasiados com escudos de Flamengo e Vasco. A agremiação foi eleita a melhor escola do segundo dia de desfiles pelo prêmio "Estandarte de Ouro", do jornal "O Globo".

continua após a publicidade

Entrevista de Ciça ao Lance!

Na última semana, o mestre de bateria falou ao Lance! sobre a homenagem aos clubes no desfile.

- O Flamengo, claro, pela minha escola Estácio, pensei na escola. Convenci alguns a colocar a camisa do clube na hora, mas não foi fácil. Mesma coisa na Unidos da Tijuca, quando o enredo foi o Vasco. Claro, que com os torcedores mais radicais, não consegui fazer eles desfilarem. Mas alguns, consegui convencer. Foi muito legal. Está na minha história e foi muito prazeroso - disse Ciça.

🤑 Aposte no Campeonato Carioca! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

Mestre Ciça na comissão de frente da Viradouro (Foto: RioCarnaval/Eduardo Hollanda)
Mestre Ciça na comissão de frente da Viradouro (Foto: RioCarnaval/Eduardo Hollanda)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias