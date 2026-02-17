Vegetti sofre em início no Cerro Porteño após deixar o Vasco

Dono do ataque menos eficiente entre os clubes do Brasileirão no ano, o Vasco ainda tenta achar soluções após as saídas de Rayan e Vegetti, o artilheiro da equipe em 2025. No entanto, o atacante argentino também não teve vida fácil até aqui no novo time, o paraguaio Cerro Porteño. Titular em seus quatro primeiros jogos, o "Pirata" marcou apenas um gol, de pênalti. No último confronto, perdeu a vaga no onze inicial, mas entrou no intervalo do jogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O início difícil do goleador de 37 anos é bem diferente do começo impactante com a camisa do Cruz-Maltino. Ao chegar ao Gigante da Colina, em 2023, balançou as redes nas duas primeiras partidas e logo caiu nas graças do torcedor.

Apesar de criticado por torcedores e jornalistas, Vegetti foi elogiado pelo técnico do Cerro Porteño, Jorge Brava. Após o último jogo, o empate por 1 a 1 com o Libertad, o treinador afirmou que o atacante está se adaptando rapidamente à equipe.

continua após a publicidade

— Ele está em constante evolução, porque, para além do resultado, preciso observar que ele teve mais conexão com seus companheiros de equipe, mais oportunidades de gol. Acredito que esse conhecimento dos companheiros está em constante evolução. Às vezes, precisamos de urgência para acelerá-lo, para que as conexões sejam feitas o mais rápido possível, mas vemos que ele está melhorando cada vez mais nessa harmonia com seus colegas — analisou.

Primeiros jogos de Vegetti no Cerro Porteño:

Cerro Porteño 0 x 2 Nacional: atuou durante 90 minutos e não marcou gol 2 de Mayo 0 x 0 Cerro Porteño: atuou durante 90 minutos e não marcou gol Cerro Porteño 2 x 0 Luqueño: atuou durante 90 minutos e marcou um gol San Lorenzo 2 x 4 Cerro Porteño: atuou durante 88 minutos e não marcou gol Cerro Porteño 1 x 1 Libertad: atuou durante 45 minutos e não marcou gol

+ Aposte nos próximos jogos do Vasco!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Vegetti com saudades do Vasco?

Em meio à adaptação ao novo clube, o atacante publicou, nessa segunda-feira (16), fotos com os ex-companheiros Philippe Coutinho e Lucas Pitón nas redes sociais, além de um vídeo exaltando a beleza dos desfiles de Carnaval cariocas. A atitude do argentino gerou debate em programas paraguaios, assim como a sua recente forma com o Cerro Porteño.