Lanús e Flamengo vão se enfrentar, na noite da próxima quinta-feira (19), pelo primeiro jogo da grande decisão da Recopa Sul-Americana. Nas redes sociais, muitos torcedores do humilde clube argentino reagiram ao duelo.

Campeão da Libertadores em 2025, o Flamengo encara o Lanús, campeão da última edição da Sul-Americana. O primeiro confronto será na Argentina, na próxima quinta-feira, no Estádio Ciudad de Lanús. Posteriormente, no dia 26 de fevereiro, os times voltam a se enfrentar, desta vez no Maracanã.

Nas redes sociais, o clima entre os torcedores do Lanús varia bastante. Muitos argentinos estão confiantes para o duelo, mas outros mantém o pé no chão e falam até em 'milagre'. Veja os comentários abaixo:

Estádio do Lanús, adversário do Rubro-Negro (Foto: Divulgação/Lanús)

Veja comentários dos torcedores do Lanús sobre o Flamengo

Tradução sobre o duelo: Precedente com o Flamengo de Ronaldinho. A final internacional do Lanús está se aproximando e lembramos do único jogo anterior contra o Flamengo na Fortaleza, em 15/02/2012, pela Copa Libertadores, que terminou empatado em 1 a 1, com gol de César Carranza.

Tradução de um rival do Flamengo: Vamos Lanús!

Tradução de um argentino: Ingresso e passagem. Está resolvido.

Tradução sobre o duelo entre Lanús e Flamengo: Outro dia, um amigo do Lanús me disse que era impossível ganhar porque o Flamengo tem um elenco de 200 milhões de dólares, e eu disse a ele que o Corinthians tinha a mesma história e saiu do estádio do Racing com uma goleada. Tem que jogar as partidas! Vai Argentina! Vai Lanús!

Tradução sobre o duelo: Dizem que milagres existem, não é?

